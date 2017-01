Firma, která stavěla Hornbach, musí zaplatit aktivistům, řekl soud

Podle smlouvy z roku 2008 má developerská společnost InterCora platit aktivistům 50 tisíc korun za každý den, kdy budou Hornbach a sousední obchody otevřené, ale na přilehlém tahu z Plzně na Prahu v ulici U Prazdroje nebude pruh pro veřejnou hromadnou dopravu.

Hobbymarket otevřel v květnu 2011 a zvláštní jízdní pruh na silnici dosud není. Děti Země zatím zažalovaly developera o „pokutu“ za jediný den 24. říjen 2014 a Okresní soud Plzeň - město jim dal za pravdu, zatím však jen nepravomocně.

„Rozhodnutí soudu považuji za úspěch. Ale je to teprve první kolo a čekám, že to ještě potrvá dlouho, že se druhá strana odvolá,“ řekl Martin Hyťha z Dětí Země. Právníci Dětí Země i developera Intercora si ponechali lhůty pro podání odvolání.

Účastníci rezignovali, říká soudce

Karel Brückler, který je právním zástupcem developerské společnost uvedl, že podmínka, že investor zajistí speciální pruh pro hromadnou dopravu, se ukázala jako nesplnitelná kvůli stanovisku státních orgánů.

Ze spisu vyplývá, že ještě před podpisem smlouvy mezi aktivisty a developerem byl zpracovaný projekt, jak silnici upravit. Město Plzeň si najalo na zpracování potřebné dokumentace společnost Sudop Praha.

Jenže pak přišlo vyjádření policie, že s úpravami nesouhlasí. Zároveň však vypsala osm připomínek, po jejichž zapracování do projektu by se zvláštními pruhy pro veřejnou hromadnou dopravu souhlasila.

„Účastníci ale rezignovali, došlo k zastavení prací, město Plzeň se společností ukončilo smlouvu,“ vysvětlil soudce Lukáš Ludvík, proč jediné zamítavé stanovisko od policie nemohlo být neřešitelnou překážkou pro plnění smlouvy.

Aktivisté nejprve chtěli zastavit provoz hobbymarketu

Advokát developerů napadal i to, že za ně smlouvu s aktivisty podepsal právník, kterému Intercora už před podpisem smlouvy odebrala oprávnění jednat jejich jménem. Navíc tvrdil, že smluvní pokuta 50 tisíc korun denně je v rozporu s dobrými mravy.

„Kdyby se jednalo o celkovou pokutu 50 tisíc korun jako celek, bylo by to jiné. Ale tady je firma před hrozbou 50 tisíc korun krát 365 dnů krát počet let. To je zhruba 18 milionů korun ročně. Děti Země jsme považoval za ekologický spolek, ale vypadá to, že k tomu přistupují výdělečným způsobem,“ podotkl právník Brückler.

Martin Hyťha z Dětí Země, který žalobu podával, takovou interpretaci odmítá a připomíná, že aktivisté nejprve podávali žalobu na zastavení provozu obchodního centra.

Aktivistu Hyťhu kvůli Hornbachu sledovali bývalí policisté

„Až když se asi po dvou letech ukázalo, že tento meritorní spor bude trvat strašně dlouho, podali jsme žalobu o pokutu. Kdyby nám šlo jen o peníze, tak bychom jen zažalovali zaplacení smluvní pokuty,“ vysvětlil Hyťha.

Doplnil, že si není jistý, že by sdružení za současné situace podávalo žaloby na zaplacení pokuty za další dny, kdy u Hornbachu nebyl zvláštní jízdní pruh pro veřejnou hromadnou dopravu.

Původní žalobu na zastavení provozu obchodního centra soudy teprve začnou projednávat.

Výstavbu Hornbachu projednával i trestní soud. Bývalí policisté Pavel Janča a Zdeněk Všaha dostali v roce 2012 podmíněné tresty za to, že sledovali Martina Hyťhu. Nezákonné lustrování podle spisu souviselo s podezřením, že Děti Země komplikují developerovi získání potřebných povolení pro stavbu obchodního centra (psali jsme zde).