Muži se dostali z doby kamenné, u holiče si užívají už i peeling a zábal

Před třemi lety otevřelo jako první v Plzni holičství Cavalier v Havlíčkově ulici. Před rokem a půl podnik U Paulího v Rooseveltově ulici.

Zástupce vedoucího Cavalieru Radek Ševčík říká, že když jde po plzeňských ulicích, všímá si, že muži jsou upravenější. „Dostali se zkrátka z doby kamenné a začali se sebou něco dělat,“ popsal holič.

Kromě už běžných služeb jako je stříhání vlasů a vousů, úprava obočí či opálení chloupků na uších však muži začali vyhledávat i něco navíc. Rádi si zaplatí za masáž hlavy, napaření vousů horkým ručníkem, holení břitvou, ošetření tváře peelingem nebo parafínový zábal rukou.

Trendem posledních let je podle holičů to, že si muži více než dříve nechávají růst vousy. Dělají to často muži, kterým řídnou vlasy nebo jim úplně vypadají. Ti pak přijdou, že chtějí oholit hlavu a upravit plnovous.

„Poté, co začnou vlasy řídnout, tak u některých zákazníků naopak začnou být vousy bujnější,“ vysvětlil Ševčík. Cavalier má prý na dva týdny dopředu obsazené termíny.

I v holičství U Paulího je první termín k mání za měsíc i déle. Majitel Pavel Vavřík otevíral 1. května 2015. Tři týdny prý přibývali zákazníci pozvolna, po měsíci se mu ale diář začal hodně plnit, proto začal shánět kolegu. Teď už má tři zaměstnance.

„Otevřel jsem ve správný čas, měl jsem štěstí. Přitom to nebylo nijak vykalkulované. Když jsem se rozhodl otevřít pánské holičství, nezjišťoval jsem, jestli už někde funguje,“ prozradil holič.



I on zaznamenal, že přibývá mužů, kteří si nechávají růst vousy. „I společnost začala brát chlapy trochu jinak, upravený chlap už není jen hladce oholená tvář, ale i tvář s upravenými vousy,“ říká Vavřík.

I bez vlasů a s plnovousem mohou být muži elegantní

Ten také svým klientům doporučuje, že když přijdou o vlasy, mohou být i s plnovousem za velké elegány. „Nejen vlasy, ale i vousy jsou velká deviza, s kterou se dá pracovat,“ podotkl.



Řeší i situace, kdy přijde muž s řídkým vousem a chce být za vousáče. „Pak se snažíme pracovat s tím, co je přirozené, takže nedobarvujeme, když už je to velký průšvih, tak doporučíme nedbalou eleganci, tedy strniště a spíš se zaměříme na střih,“ vysvětlil Vavřík.



V podniku nemá žádný katalog, ale spíš sází na vlastní intuici a sám zákazníkům navrhne, jak by měla tvář vypadat. „Většinou nám zákazníci věří, že to, co navrhneme, je pro ně to nejlepší,“ uvedl holič.

Střih podle něj závisí i na tom, jestli je obličej kulatý či oválný nebo na tom, jak se člověk chová, jaká je to osobnost, jaké má vystupování.



Nejčastěji prý zákazníci chodí jednou za tři týdny na úpravu vlasů i vousů. „Jsou ale i extrémy, kdy lidé chodí dvakrát týdně. Hodně klientů má rezervaci na rok dopředu,“ popsal Vavřík.

Holičství společně s kadeřnictvím funguje dlouhá léta pod názvem Adam i v Dřevěné ulici v Plzni. Kvůli otevírání nových holičství nehodlá podnik nijak měnit svoji koncepci.

Ta je postavená na nízkých cenách, na tom, že se nečeká dlouho, navíc se do holičství lidé nemusí objednávat. A obslouží tu muže i ženy. „Práce máme pořád dost, skoro celý den je tu fronta,“ uvedla holička a kadeřnice Dita Oplová.