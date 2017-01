Noviny Plzeňského kraje se změní. Hejtman chce omezit propagaci radních

Měsíčník vychází patnáctým rokem a jeho obsah velmi často vyvolával spory krajských politiků. Opozice opakovaně a právem kritizovala, že noviny zneužívají strany ovládající hejtmanství ke své propagaci.

Zvlášť před různými volbami to bývalo horké téma, protože politici z vedení kraje uměli přitlačit na pilu. V novinách stříhali pásky, předávali dary, oceňovali a podporovali ostošest.

Nejprve se tedy kvůli tomu rozčilovali především zástupci ČSSD. Ovšem když v roce 2008 začali kraji vládnout, bez zaváhání převzali praxi z dob, kdy na hejtmanství měla hlavní slovo ODS.

Jedním z typických znaků tiskoviny tak už léta byly například řady fotografií, na kterých byli vidět členové krajské rady při nejrůznějších příležitostech. Politici to vysvětlovali tvrzením, že se tak lidem přenáší informace o činnosti krajského úřadu.

Noviny by měly psát i o zajímavých lidech z regionu

Jak tedy budou „nové“ krajské noviny vypadat? Hejtman tvrdí, že budou nabízet srozumitelnější a pro lidi užitečnější informace než dosud. Josef Bernard prohlásil, že noviny budou čtivější a zhruba polovina rozsahu má mapovat dění v kraji.

„Chtěl bych, aby se tam informovalo zejména o událostech v kraji a hlavně aby se minimálně na dvou stranách psalo o tom, co se v dalším měsíci v kraji významného odehraje. Zároveň by noviny měly dávat příležitost prezentovat lidi, kteří v kraji něco dokázali, pracují na zajímavých projektech nebo pořádají pozoruhodné akce. Měly by se tam udržet i informace o tom, co zařizuje krajský úřad a krajské organizace. Například v oblasti dopravy nebo sportu. Obecně by v měsíčníku mělo být víc kratších informací,“ sdělil.

A budou se i nadále často na fotografiích prezentovat krajští radní? „Ode mne žádné takové zadání není. A pochybuji, že bude od náměstků nebo radních,“ konstatoval Bernard.

Na konci minulého volebního působení obsah krajských novin kritizoval například Jiří Pospíšil zvolený za opoziční TOP 09. Ten si myslí, že kraj vlastní noviny možná ani nepotřebuje a peníze na něj by mohl využít jinak.

Pokud ale mají noviny existovat, měly by být podle Pospíšila zaměřené na praktické informace.

„Jestliže pan hejtman chce měsíčník změnit tak, aby už nezaváněl politickou propagandou na kraji vládnoucí strany, působí to sympaticky. Pokud se mu to podaří a budou tam užitečné informace a ne zprávy, kde kterou instituci krajští radní navštívili, bude to dobře a pochválím to,“ řekl Pospíšil.

Ten připomněl, že krajské noviny loni například psaly o Bernardovi, protože jej bývalý hejtman zařadil do Dvorany slávy Plzeňského kraje v době, kdy bylo zřejmé, že právě Bernard povede ČSSD do krajských voleb.

Jeden z nejvýraznějších případů politického zneužití krajských novin se odehrál v měsíčníku těsně před říjnovými krajskými volbami. Pod textem tehdy opozičního zastupitele Martina Baxy z ODS se objevil velký graf s titulkem: „Zastupitel Baxa (ODS) se mýlí“.

Graf měl dokazovat, že Baxa neříká pravdu. Grafika demonstrovala, že kraj pod vedením ČSSD investoval do silnic víc než za vlády ODS. Srovnání ale bylo účelově zavádějící, protože údaje z grafu se týkaly jiných výdajů než zmiňoval Baxa.