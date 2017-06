Pojďte žít k nám. Hejtman zve cizince i Čechy s rodinami na západ Čech

„Spojené státy americké tímto způsobem ve světě naberou každý rok 80 tisíc lidí. Jde o to, vybrat si ty nejlepší a dát jim byty,“ vysvětlil hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard z ČSSD.

Ten prý z vlastní zkušenosti ví, že technické školy na Ukrajině a Rusku mají vysokou kvalitu. „Tamní vzdělání je srovnatelné s tím v Česku, nekoukejme proto na tyto lidi skrz prsty,“ vyzval hejtman.

Cílem projektu Welcome, neboli vítejte v Plzeňském kraji, je dostat cizince z ubytoven a přesunout je i s rodinami do bytů.

Hejtmanství má políčeno na peníze z takzvaného Junckerova investičního balíčku, tedy Evropského fondu strategických investic (EFSI), který Evropský parlament schválil v červnu 2015.

Ten by podle Bernarda mohl poskytnout peníze na budování nových nebo opravu stávajících bytů.

Fond EFSI má mít k dispozici celkem 21 miliard eur, především z peněz Evropské investiční banky a záruk z rozpočtu EU. Cílem je podpořit financování životaschopných investic v Evropské unii.

Podle Bernarda by mohlo hejtmanství zprostředkovat na bytovou výstavbu například dvacetiletý úvěr zatížený minimálním úrokem. Ten by se splácel z peněz cizinců, respektive z nájmů, který by platili.

„V příštích letech náš region zasáhne negativní populační vývoj,“ uvedl Bernard.

Podle něj v kraji žije 570 tisíc lidí, za 30 let jich tu bude stejný počet, ale úplně se změní struktura. Ubude 72 tisíc ekonomicky aktivních a stejný počet přibude ve věkové kategorii 65 plus.

„V kraji máme zhruba 40 tisíc cizinců, jsou tu jako agenturní zaměstnanci většinou bydlící na ubytovnách, často v nedůstojných podmínkách. V některých malých městech a vsích to začíná být velmi skloňovaný problém. Ale pojďme z naší nevýhody udělat výhodu,“ vyzval hejtman.

Musíme něco vymyslet do budoucna, říká hejtman

Ten navrhuje pozvat do kraje, který má nejnižší nezaměstnanost v zemi a ohromnou nabídku pracovních míst, lidi z Moravskoslezského či Ústeckého kraje, kde je nezaměstnanost velká. Stejně tak by oslovil i cizince.

„Řekněme: ‚Pojďte k nám s celou rodinou, my vám zajistíme důstojné bydlení a seženeme vám práci.‘“ prohlásil hejtman.

Tyto služby by přistěhovalcům mělo zajišťovat právě Welcome centrum, kde bude zastoupena hospodářská komora, starostové, Západočeská univerzita i hejtmanství.

„Na ubytovnách je řada lumpů, ale je tam i spousta normálních lidí, kteří mají rodiny. Vše, co vydělají, posílají někam za hranice. Kdyby se nám to povedlo, tak máme populační problém vyřešený,“ plánuje Bernard.

Tvrdí, že nelze řešit jen nedostatek policistů v ulicích, kteří by udržovali cizince z ubytoven v klidu. „Musíme něco vymyslet do budoucna,“ prohlásil hejtman.