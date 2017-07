Gripeny vyrazily k mlčícímu boeingu. Třesk vylekal lidi na Plzeňsku

„Kolem čtvrt na jedenáct večer se ozvaly dvě silné rány, jako by něco vybouchlo. Řinčela nám skla v oknech. Lekli jsme se, co se stalo. Už byla tma a měli jsme docela strach, co se děje,“ popsala obyvatelka Kaznějova.

Později se dozvěděla, že třeba v Kožlanech se v domech i třásly skleničky.

Letouny Jas 39 Gripen jsou zařazeny do ostré pohotovosti, hlídají vzdušný prostor ČR a v případě potřeby startují k nekomunikujícím letounům či letounům v tísni.

Trvale sídlí na letišti Čáslav, kvůli pokládce nového asfaltu na tamní ploše, ale v pondělí startovaly z Pardubic, kam se na dva měsíce přesunuly (psali jsme zde).

Tentokrát gripeny směřovaly k dopravnímu letounu Boeing 737, který nekomunikoval s leteckými dispečery a neměl přepnuto na spádovou řídicí oblast.

Sonický třesk může být slyšet desítky kilometrů daleko

„Dva letouny Jas 39 Gripen proto ve 22.15 hodin startovaly a někde zhruba na jihu Prahy překonaly nadzvukovou rychlost a došlo k takzvanému sonickému třesku. Do deseti minut byly u letounu a navázaly s ním spojení na nouzové frekvenci. Pilot boeingu pak navázal spojení s řídicí věží a u Karlových Varů gripeny tento letoun opustili,“ informoval tiskový a informační důstojník 21. základny taktického letectva Čáslav Tomáš Maruščák.

Zda se jednalo o české, nebo zahraniční letadlo, Maruščák neupřesnil. Podle serveru krimi-plzen.cz stroj směřoval z Turecka do Německa.

Maruščák vysvětlil, že sonický třesk může být slyšet až desítky kilometrů daleko. „Gripeny se pohybovaly ve výšce zhruba dvanácti, třinácti kilometrů a určitě ten třesk mohli lidé slyšet i lidé na Plzeňsku,“ řekl Maruščák.

Podotkl, že přestože silný hluk může být pro lidi na zemi nepříjemný, nepředstavuje sonický třesk žádné nebezpečí.

Podobných vzletů k nekomunikujícím letounům nebo ke strojům, které se dostanou do potíží, absolvují piloti gripenů deset až dvanáct za rok. Nebe nad Českou republikou už hlídají dvanáct let.

