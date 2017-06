Pracovníky v hale na Tachovsku přiotrávily výfukové zplodiny z jeřábu

„Během našeho zásahu bylo ošetřeno celkem jedenadvacet osob. Z nich jedenáct bylo převezeno do nemocnic v Plzni a ve Stodu. Všichni pacienti byli při vědomí, nikdo z postižených nebyl bezprostředně ohrožený na životě,“ sdělil mluvčí krajské záchranné služby Martin Brejcha.

Vysvětlil, že pacienti si stěžovali zejména na bolesti hlavy a nevolnost.

Událost se stala v logistické firmě Loxxess. Podle mluvčí tachovské policie Dagmar Jirouškové se lidé nadýchali výfukových plynů z jeřábu. Ten v hale pracoval nastartovaný, přičemž vrata haly zůstala zavřená.

Halu odvětrali hasiči pomocí ventilátorů

To uvádějí i hasiči. Jejich mluvčí Pavla Jakoubková řekla, že k intoxikaci pracovníků firmy došlo, když jeřáb nakládal stavební buňku na podvalník.

Podle všeho byly porušeny předpisy bezpečnosti práce.

Hasiči původně na místo události vyslali i autobus, který by případně pomohl s přepravou lidí do nemocnic. „Ten ale nakonec nebyl potřeba a vrátil se zpátky na základnu. Pouze jsme odvětrali halu. Použili jsme i ventilátory, protože je to obrovská hala,“ sdělila Jakoubková.

Další okolnosti události bude zjišťovat policie. „Případ pak nejspíše předáme na Inspektorát bezpečnosti práce, který je k tomu kompetentní,“ doplnila Jiroušková.