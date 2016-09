Festival Slunce ve skle přilákal davy lidí. Úspěch slavilo kyperské pivo

Návštěvníci měli možnost ochutnat zlatavý mok od desítek malých výrobců z celé České republiky, ale i ze zahraničí. Připraveny byly klasické ležáky, ale také v Čechách méně tradiční piva jako třeba svrchně kvašené ejly nebo stouty.

Nechyběla ani piva s nejrůznějšími příchutěmi, jako jsou meruňka, višeň nebo pepř. Velký zájem budilo také pampeliškové pivo od pidipivovárku U Pujiče.

„Řekli jsme si, že nebudeme vařit klasická piva, ale že použijeme jiné receptury. A začali jsme s medovým. Když jsem je poprvé přivezl do Prahy, zjistil jsem, že o to je zájem. Pak jsme začali dělat pampeliškové,“ říká majitel pivopárku Pavel Kašák.

Při výrobě opravdu používá pampelišky. To nápoji dává specifickou hořko-sladkou chuť. „Sami jsme byli překvapení, jak dobře to funguje. Ale bylo třeba to vypilovat,“ dodal.

Nejexotičtějším účastníkem byl kyperský mikropivovar. Ten se setkal s obrovských úspěchem. Tím spíš, že vyhrál anketu o nejlepší pivovar akce.