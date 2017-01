Nemocnice chce postavit novou psychiatrii pro moderní léčbu

Nová čtyřpatrová budova by měla vyrůst v místě vedle vchodu A proti hlavnímu vjezdu do lochotínského areálu nemocnice. Jedná se o investici ve výši 340 milionů korun.

„Věc je tedy nyní v rukou úředníků ministerstva zdravotnictví a ministerstva pro místní rozvoj,“ uvedl ředitel nemocnice Václav Šimánek.

Podle něj vedení nemocnice usiluje o to, aby součástí nové kliniky bylo centrum duševního zdraví, což je jeden z hlavních článků reformy psychiatrické péče - na ni by měly z dotací EU přitéct do Česka přes dvě miliardy korun.

Nový pavilon by pacientům zajistil především komfort

Reforma by měla dostat nemocné z ústavů právě do těchto center, kde by byl k dispozici psychiatr, zdravotní sestry i sociální pracovníci, kteří by pacientům pomáhali s dluhy nebo se zařízením důchodu.

„Uvidíme, jak na nápad umístit centrum duševního zdraví do nového objektu bude reagovat psychiatrická společnost,“ uvedl Šimánek.

Někteří odborníci se ale přiklánějí spíše k tomu, aby centra duševního zdraví sídlila v civilním prostředí mimo nemocnice a ústavy.

Již dříve to podpořil i Martin Fojtíček z neziskové organizace Ledovec. Ta pomáhá duševně nemocným a má být garantem sociální části center duševního zdraví v Plzeňském kraji.

„Když ale pacient přijde co centra duševního zdraví a jeho stav se najednou zhorší, pak se stane výhodou fakt, že je ve zdravotnickém zařízení. Kdyby bylo zařízení v centru Plzně, musel by nemocný přejíždět na Lochotín sanitkou. Proto doufám, že centrum duševního zdraví ve fakultní nemocnici bude schváleno. Když ho odborníci nedoporučí, stejně bude objekt pro nemocnici nutný,“ vysvětlil Šimánek.

Jako důvod uvedl skutečnost, že pro psychiatrii se za třicet let v České republice udělalo jen velmi málo.

„Jako jiné lékařské odbornosti se i psychiatrie posunuje do ambulantní sféry, proto v novém objektu má být velká ambulantní část vyšší kvality,“ vysvětlil Šimánek.

Dnes se plzeňská psychiatrická klinika s kapacitou 70 lůžek nachází ve dvou poschodích interního pavilonu v lochotínském areálu Fakultní nemocnice Plzeň.

Nový pavilon by pacientům zajistil především větší komfort. „Počet lůžek se jen mírně zvýší, výrazně by se měl zlepšit zejména komfort pro pacienty a zároveň i pro personál nemocnice,“ sdělil Šimánek. V nové budově by totiž měly být maximálně dvoulůžkové pokoje.

Klinika má nového přednostu Jana Veveru

Podle Šimánka by měl být nový pavilon oázou klidu, oddělenou od léčebné velkovýrobny, kterou je každá velká nemocnice.

„Nechceme, aby vedle sebe byli pacienti, kteří jdou na ortopedii s úrazem či se srdečním problémem, a vedle nich ještě pacient psychiatrie. Měli by být odděleni,“ popsal Šimánek.

Připomněl, že od 1. ledna má Psychiatrická klinika nového přednostu - šestačtyřicetiletého docenta Jana Veveru, který od roku 2006 pracoval jako vedoucí psychiatr 7. polní nemocnice Armády ČR a absolvoval několik zahraničních stáží. Vystřídal Jiřího Berana, který je v důchodovém věku a dal svou funkci k dispozici.

„Je to mladý specialista, který dokáže propojit psychiatrii s celostní medicínou, endokrinologií a dalšími disciplínami. Je to novátor, který má sílu své názory prosadit,“ charakterizoval ho Šimánek.

Vevera byl jediným zájemcem ve výběrovém řízení. „Chtěli jsme habilitovaného odborníka, minimálně docenta - a těch v Česku není tolik,“ vysvětlil Šimánek.