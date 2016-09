Klíšťata škodí nejvíc za pět let, přibylo encefalitidy i boreliózy

Za letošek zdravotníci v kraji zaznamenali prozatím 41 případů klíšťové encefalitidy a 162 lymské boreliózy.

„Důvodem jsou i příznivější podmínky pro klíšťata a na straně druhé počasí, které více přeje pobytům lidí v přírodě. Tyto faktory situaci nepochybně ovlivnily,“ řekl krajský epidemiolog Petr Pazdiora.

Klíšťová encefalitida je virové zánětlivé onemocnění mozku, které začíná chřipkovými příznaky. Po vymizení potíží se člověk cítí dočasně zdráv, po několika dnech však virus napadá mozek a mozkové obaly.

V případě lymské boreliózy je původcem nemoci bakterie. Nejprve se objeví červená skvrna s bílým středem v místě přisátí klíštěte, přidat se může horečka, únava, malátnost či zvracení. Další stadia mohou způsobit i záněty kloubů nebo ochrnutí.

Lékařka Infekční kliniky Fakultní nemocnice v Plzni Věra Štruncová varuje, že každý rok po onemocnění encefalitidou některý z pacientů skončí s trvalými následky, konkrétně s obrnami končetin.

„Jsou to lidské tragédie. Do té doby zcela zdravý člověk, často i živitel rodiny, ochrne. To je tragédie pro všechny,“ pronesla Štruncová s tím, že ohroženy jsou všechny věkové kategorie.

Proti klíšťové encefalitidě přitom existuje očkování, mezi Čechy je však o něj zájem malý. Proočkovanost v kraji je kolem 20 procent. „To rozhodně není optimální. Encefalitida se nevyhýbá náctiletým, lidem středního věku, ani lidem vyššího věku,“ upozornila lékařka Zdravotního ústavu Daniela Fránová.

Podle ní by měli být očkovaní všichni lidé žijící v oblastech s vysokým počtem klíšťat, tedy zejména v podhůří Šumavy a na Klatovsku.

„Riziko ale také souvisí s volnočasovými aktivitami, vyšší je například u turistů, rybářů, cyklistů, ale i pejskařů,“ zmínila Fránová a s mírnou nadsázkou dodala, že v bezpečí jsou prakticky jen ti, kteří veškerý volný čas tráví u počítače.

Přisáté klíště je dobré odstranit co nejdříve

Podle Petra Pazdiory by se lidé při celodenním pobytu v přírodě měli několikrát zkontrolovat, zda na sobě nemají přisáté klíště, a po příchodu domů ještě osprchovat.

„Čím dřív se klíště odstraní, tím je riziko přenosu nižší. U klíšťové encefalitidy se doba nutná pro přenos uvádí do šesti hodin, u boreliózy až dvanáct,“ informoval Pazdiora.

Pokud člověk klíště na těle objeví, měl by místo vydezinfikovat a poté pinzetou nebo jinou pomůckou parazita šetrně odstranit „vyvikláním“. Pak by se místo mělo ještě jednou potřít dezinfekcí. „Poté by měl člověk hlídat, zda se neobjeví známka zarudnutí, případně chřipkové projevy,“ poradil Pazdiora. Pokud k tomu dojde, měl by dotyčný navštívit svého praktického lékaře.