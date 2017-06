Elektrokola nepasují do stojanů v cyklobusech, výletníci si stěžují

Nezlobte se, ale vaše elektrokolo je moc těžké, a nejde do držáku v cyklobusu upevnit tak, aby se cestou nepoškodilo. S námi jet nemůžete. Taková slova už slyšel nejeden majitel elektrokola.

Stížnosti, že řidiči odmítli naložit elektrická kola na speciální vlek, chodí největšímu autobusovému dopravci v kraji i letos. Ten ale má ve svých přepravních podmínkách uvedeno, že elektrokola nepřeváží.

Generální ředitel ČSAD Autobusy Plzeň Jaroslav Vejprava vysvětluje, že vyšší hmotnost je jen jedním z důvodů.

Cena přepravovaného kola nesmí překročit 30 tisíc korun

„Některá elektrokola nejdou do běžných nosičů ani upevnit, mnohdy jsou mnohem dražší, než na kolik jsme pojištění. Navíc pro řidiče autobusů je zvedání elektrokol mnohem náročnější. Nechceme riskovat jejich zranění. Když má řidič najednou naložit dvacet bicyklů, je to pořádná makačka. Spoj pak nabere zpoždění i dvacet minut,“ shrnul Vejprava.

Dodal ale, že elektrokola striktně neodmítají. Na Šumavě už jezdí v cyklobusu kromě řidiče i steward, který má kola na starosti a jejich nakládání i vykládání je tak rychlejší.

„Takový pomocník bude jezdit i ve spojích do Brd. Pokud se do držáku kolo bez baterie vejde a je možné ho upevnit tak, aby se nepoškodilo, i elektrokolo vezmeme. Ale jeho cena nesmí být vyšší než 30 tisíc korun. Na tolik jsme pojištění,“ upřesnil Vejprava.

Plzeňská propagátorka cyklistiky Radka Žáková potvrzuje, že rychlý nástup elektrokol komplikuje život cyklistům i přepravcům.

„Každé elektrokolo nejde umístit do standardního držáku. Když jezdíme na zájezdy, elektrokola bereme, ale vždycky chceme, aby nám klienti dopředu poslali fotografii svého stroje. Je to kvůli posouzení, zda jeho přeprava bude bezproblémová. Pokud by nešlo zajistit do běžných držáků, vozíme ho v autobusu v podpalubí. Chápu ale, že to si u běžných linkových autobusů nemohou dovolit,“ řekla Žáková.



Náměstek krajského hejtmana pro dopravu Pavel Čížek uvedl, že kraj ve svých požadavcích na cyklobusy neuváděl přepravu elektrokol.

„Požadavek byl na běžná kola, elektrokola jsou fenoménem poslední doby. Nedivím se dopravci, pokud má strach z jejich poškození při přepravě. Konstrukce přívěsů za autobusy jsou co nejjednodušší, klasickým kolům vyhovují. Pokud některá elektrokola do cyklobusů dopravci vezmou, je to jen jejich vstřícný krok. Pokud odmítnou, je to jejich právo, nikdo se na ně nemůže zlobit,“ uvedl Čížek.

Řekl, že v roce 2019 skončí smlouvy současným dopravcům. „Připravujeme zadání pro výběrová řízení. Je pravděpodobné, že kromě požadavků na vozidla a podíl jejich bezbariérovosti zvážíme i přívěsy, které zajistí bezpečnou přepravu elektrokol,“ uvedl Čížek.