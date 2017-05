Test elektrobusů v Plzni končí, sbíraly data o pohonu budoucnosti

Mluvčí Škody Transportation Michal Tobrman připomněl, že dva elektrobusy s bateriemi spočítanými právě pro tuto konkrétní linku měly především nashromáždit data z reálného provozu.

„Oba elektrobusy byly testovány v rámci evropského projektu ZeEUS, tedy vozidel s nulovým emisním limitem. Výsledky z Plzně a dalších zapojených měst budou k dispozici výrobcům i Evropské komisi. Napomohou k vytvoření strategie, která povede k nejlepšímu řešení v oblasti elektromobility pro veřejnou dopravu v Evropské unii,“ uvedl Tobrman.

Provozní ředitel Plzeňských městských dopravních podniků Jiří Ptáček řekl, že cestující i sami řidiči hodnotili oba elektrobusy převážně kladně.

„Oceňovali dobré jízdní vlastnosti, jako jsou akcelerace a plynulá jízda, tichost i příjemný vzhled. Z našeho hlediska ale toto konkrétní technické řešení vozidel a rychlonabíjecí stanice nesplnily veškeré požadavky pro reálný provoz v plzeňské MHD. To ale ani nebylo cílem projektu, který měl především ověřit inovace, sledovat spotřebu a další parametry v reálném provozu,“ vysvětlil Ptáček.

Oba elektrobusy byly konstruovány tak, aby za deset minut rychlonabíjení na konečné měly dostatek energie na jednu cestu z Košutky do centra Plzně a zpět i s dostatečnou rezervou.

Z dvouleté zkušenosti dopravce vyplynulo, že elektrobusy v Plzni by pro nasazení na většině dalších linek potřebovaly větší dojezd a na vytíženějších linkách by měly být větší, aby se do nich vešlo více pasažérů.

Podle dopraváků by se musely snížit i tarify na elektřinu, které jsou nevýhodné pro samostatná dobíjecí místa. „To prodražuje provoz bateriových autobusů. Dále je třeba pracovat na snížení vlastní spotřeby vozidel a napájecí infrastruktury,“ doplnil Ptáček.

Nevyloučil však, že v budoucnu mohou „bateriobusy“ nahradit v Plzni klasické naftové vozy. „Je to pohon budoucnosti,“ uvedl Jiří Ptáček.

Plzeňské dopravní podniky v současné době nakupují trolejbusy, které mají místo pomocných dieselových agregátů pouze baterie. Ty se dobíjejí při jízdě pod trolejí. Plzeň připravuje nové linky, kde budou takové trolejbusy jezdit.

Cestující v Plzni dva roky vozily elektrobusy na baterie (28. 5. 2015)