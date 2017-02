Chyby v evidenci tržeb odhalili celníci zatím v devíti provozovnách v kraji

Podle mluvčí Celního úřadu pro Plzeňský kraj Jitky Blahutové měla herna v Přešticích zařízení pro elektronickou evidenci tržeb (EET), ale vydávané účtenky tomu neodpovídaly.

„Neobsahovaly zákonem stanovené náležitosti. Především neobsahovaly fiskální identifikační kód a bezpečnostní kód poplatníka, které prokazují zaevidování tržby,“ popsala Blahutová.

Doplnila, že v herně celníci také objevili čtyři hrací automaty v hodnotě 400 tisíc korun, které byly provozovány bez povolení.

Oba tyto prohřešky přeštické herny bude celní úřad dále řešit ve správním řízení.

Nejčastěji chybovaly restaurace

Pravomoc kontrolovat EET v provozovnách má celní správa od začátku loňského prosince.

Jen v Plzeňském kraji celníci za tu dobu provedli desítky kontrol zejména v restauracích, hotelech a dalších ubytovacích zařízeních. V devíti případech zaznamenali pochybení, která předali do správního řízení. Ani jedno z nich zatím nebylo skončeno.

„Většinou chybovaly restaurace. Měly sice zavedenou pokladnu pro EET, ale kontrola zjistila chyby v nastavení nebo v odesílání záznamů o tržbách,“ vysvětlila Blahutová.

Při méně závažných deliktech mohou provozovatelé dostat pokutu ve výši do 50 tisíc korun, až k půl milionu se pak sankce může vyšplhat, pokud by podnikatel například vůbec nezasílal tržby do systému EET.

V nejzávažnějších případech porušení povinností může být pozastavena činnost provozovny nebo může být provozovna uzavřena.