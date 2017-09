V Brdech po vzniku CHKO ubylo aut parkujících načerno. Turistů přibývá

„Návštěvnost se zvětšuje v hezkých dnech a o víkendech, nával je obrovský, když rostou houby,“ popsal Karel Urban ze Správy CHKO Brdy, který má zde na starosti strážní službu a práci s veřejností. „Odhady, že turisté Brdy zavalí, byly mimo, není tady totiž to, co klasický turista hledá, hospody a možnost cestovat po Brdech autem. A právě to je na Brdech cenné,“ shrnul Urban.

Velmi ho potěšilo, že pokuty za černé parkování výrazně snížily počet vjezdů do chráněného území. „Lidé stále porušují zákazy vjezdu, ale není to v takovém rozsahu jako na konci vojenského újezdu, kdy hříšníky nikdo nekontroloval. Kdežto nyní sem najíždí policie a dává poměrně hodně pokut,“ popsal Urban.

Doplnil, že minimální sankce je 500 korun. Méně aut uvnitř CHKO je možné připsat i faktu, že se rapidně snížil počet povolenek ke vstupu do území. „Řádově z tisíců na stovky. Lidé oblast začali chápat jako chráněné území, i když je třeba zdůraznit, že je to stále vojenské území,“ připomněl Urban.



Část oblasti totiž slouží vojákům a do některých míst se i nadále nebude moci vstupovat. Do konce letošního roku by podle Urbana měla být odstraněná nebezpečná munice z vojáky vytyčených území.



„Až pyrotechnici odejdou, zmizí zhruba 30 procent munice,“ odhadl Urban. Ministerstvo obrany podle něj vydalo opatření obecné povahy, kde uvádí místa, kam je zakázaný vstup. Veřejná vyhláška je na úředních deskách obcí, které mají v CHKO katastr. „Tam je velmi přesně specifikované, kam zůstává zákaz vstupu i po ukončení pyrotechnické očisty,“ uvedl Urban.

Kde mohou lidé zaparkovat při návštěvě Brd Obecnice - velké parkoviště v centru obce naproti potravinám, až 300 míst zdarma, vhodné při cestě na Tok, Jordán

Orlov u Příbrami - na hranici CHKO, 30 míst, zdarma

Kozičín u Příbrami - 500 m od hranice CHKO, deset míst, zdarma, při cestě na Třemošnou a dále do centrálních částí Brd - stejné jako Bohutín

Bohutín - 500 m od hranice CHKO, 30 míst

Nepomuk - parkoviště u lesní správy, 15 míst, zdarma

Věšín - v centru obce, 20 míst, vhodné pro nástup cyklistů, při cestě na Padrťsko, okolí vrcholu Prahy a centrálních částí Brd

Rožmitál pod Třemšínem - v centru obce, 50 míst

Spálené Poříčí - v centru, 50 míst, vhodné pro cyklisty

Skořice - vyhrazené pro CHKO, 75 míst, u hranice CHKO, 50 Kč na den

Bahna - vyhrazené pro CHKO, 50 míst, při silnici Dobřív - Strašice, zdarma

Strašice - 50 míst, v areálu Muzea Středních Brd, dva km od hranice CHKO, zdarma, ideální k zámečku Tři Trubky

Těně - vyhrazené pro CHKO, 50 míst, u hranice CHKO, zdarma, ideální k zámečku Tři Trubky

Jince - v centru obce, 30 míst, při cestě na Slonovecké hřebeny nebo na Hrachoviště a Jedovou horu

Připomněl, že odstranění veškeré munice není někde proveditelné. „Munice je totiž v nejcennějších územích. Kdyby se odstraňovala a rylo se v hloubce metr a víc, tak by se zničilo to, co se chrání. Lokalita by se tam totálně překopala na měsíční krajinu. Důvod současného stavu je jednoduchý, střílelo se 90 let,“ popsal Urban.

Pohyb v těchto lokalitách bude možný jen po vyznačených cestách. Jedná se třeba o dopadové plochy Tok a Jordán. Vojáci v posádkovém cvičišti Jince využívají i dopadovou plochu Brda a vojenský objekt známý jako U Němých.

Urban, který jako ochranář pracoval v Brdech dlouhá léta i v době vojenského újezdu, Brdy považuje za jedno z nejkrásnějších míst v Česku. Co doporučuje turistům? „Ať si vezmou dobrou mapu, zapamatují si základní orientační prvky a vyrazí, kam chtějí, samozřejmě s respektem k vojenským omezením,“ říká.

Brdy jsou podle něj nejkrásnější, když se lidé vydají takzvaně za nosem. „Nejsou odkázaní na stezky, v CHKO je totiž pohyb možný plošně. Jestli chce někdo poznat Brdy, ať chodí lesem, podél potoků, ať si to užije. Lidé mohou třeba vyrazit z Příbrami do Strašic. Pak ať si vyberou buď lesní cestu, či větší zpevněnou komunikaci. Nebo ať jdou lesem přímo, takto jsem Brdy poznával já, a nikdy mě nezklamaly,“ konstatoval Urban.