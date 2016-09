Elegán s kouzelnou buřinkou Pan Tau naposledy čaroval v Domažlicích

Televizní seriál a filmy o Panu Tau byly fenoménem na přelomu 60. a 70. let minulého století a děti baví dodnes. Několik dílů seriálu, z nichž pak vznikly i dva filmy, se točilo také v západních Čechách, konkrétně na Domažlicku.

Mnoho scén ve filmu Od zítřka nečaruji vzniklo na domažlickém náměstí Míru, v podloubí tamních domů, točilo se i na blízkém táboře v Pivoni, v okolí Postřekova a Dílů.

„Dobře si pamatuji, jak tenkrát chodili filmaři po třídách a vybírali si děti pro natáčení. Kupodivu vybrali i moji sestru, bylo jí tehdy šest sedm let. Dokonce ve filmu hraje. Byla ve skupině dětí, které se dívají do vody, a pak přeskakují potůček,“ říká téměř čtyřicet let po natáčení domažlický místostarosta Stanislav Antoš.

V jednom z obchůdků v podloubí na domažlickém náměstí nakupovali kramle a hřebíky kluci vyslaní z pionýrského tábora U Potoka. Právě tady se poprvé objevuje s velkým a těžkým kufrem herec Václav Lohniský, který má nastoupit jako kuchař v jiném táboře, ale klukům vrazí do ruky svůj kufr a omylem se tak ocitne na nesprávném místě.

Tábor U Potoka byl skutečný a v Pivoni funguje dodnes. „Udržujeme ho v takovém stavu, jak byl vyprojektovaný, postavený a v lednu 1964 uvedený do provozu. Změny proti původní projektové dokumentaci nebylo potřebné dělat, projektant už tehdy myslel na vše, co provoz vyžaduje. Postupem doby se měnil pouze název, od letošního roku nese jméno Rosa,“ uvedli provozovatelé tábora Miroslav a Petr Timurovi.

Filmaři na Domažlicku Tři chlapi na cestách (1973) Závěrečný díl trilogie o dědovi, synovi a vnukovi Potůčkových žijící v Ouplavicích. Autobus s výletníky, mezi kterými jsou dva nejstarší Potůčci, při cestě po pohraničních družstvech a továrnách přejíždí přes domažlické náměstí.

Mravenci nesou smrt (1985) Kriminální film z poloviny 80. let se zabývá výrobou, pašováním, distribucí a užíváním drog. Většina scén se odehrává v Karlových Varech. Několik scén je z náměstí v Horšovském Týně poblíž kostela a také na tehdejším hraničním přechodu Folmava.

Nesmrtelná teta (1993) Pohádková komedie o chasníkovi Matějovi, který náhle pobral rozum a rozhodl se usilovat o ruku princezny Pavlínky, jejíž otec právě o rozum přišel. Na zámku v Horšovském Týně filmaři zřídili pracovnu králi, kterého hrál Jaromír Hanzlík.

Ve filmu vzal Václav Lohniský po setkání s kuchařkou tábora U Potoka Helenou Růžičkovou těžký kufr a vláčel se s ním přes louky a lesy do správného tábora.

Tam ale v té době vládl Pan Tau. Učil se vařit bez kouzel. Ne pokaždé se mu to povedlo bez katastrofy, jakou byl třeba výbuch obřího tlakového hrnce nebo skákající noky.

Ve filmu to vypadalo, že tábory jsou jen kousek od sebe. Realita ale byla úplně jiná, obě místa dělí zhruba 140 kilometrů. Tábor U Řeky totiž měli filmaři u lomu Alcazar v Českém krasu, kousek od Berouna.

Jedním z dětských herců, kteří točili u Berouna s Panem Tau, byla i pozdější televizní hlasatelka Hana Heřmánková, dnes manažerka Divadla Bez zábradlí.

Z profesionálních herců, kteří se v seriálech a filmech o Panu Tau objevovali, dnes už téměř nikdo nežije.

Možná v hereckém nebi představitel Pana Tau Otto Šimánek stále úspěšně uniká inspektorovi leteckého provozu Málkovi v podání Vlastimila Brodského, Josef Kemr jako děda Hanousek se snaží zjistit, proč je takový zájem o jeho buřinku, kterou si právě v Domažlicích s Panem Tau nevědomky vyměnil. A někdejší dětský herec Michael Hofbauer asi i nadále pomáhá Panu Tau, aby ho inspektor Málek nedopadl.

Domažlický film o Panu Tau je podle Stanislava Antoše i dokumentem o tom, jak se město od doby natáčení změnilo. V současné době podle místostarosty točí na Domažlicku štáb z Německa scény do detektivky.