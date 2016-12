Bála jsem se, že nás oddělí, říká žena, která nevzala dítě do porodnice

„Chování záchranné služby, která se k případu vyjadřovala i do médií, považuji za velmi neetické,“ uvedla soukromá porodní asistentka Kateřina Brodská, která ženu a dítě po porodu ošetřovala.

Sdělila, že čtyřiadvacetiletá žena neplánovala porod doma, ale měla domluvený takzvaný ambulantní porod v Nemocnici Rakovník. To znamená, že matka po porodu může z nemocnice odejít i dříve než za doporučených 72 hodin.

Brodská, která v Plzni spoluzaložila Centrum pro podporu rodiny Evita, také uvedla, že žena rodila poprvé.

„Porod se rozběhl velmi nenápadně kontrakcemi asi po osmi minutách. Po telefonu se se mnou nastávající maminka domluvila, že do porodnice pojedeme společně a že ji před odjezdem do porodnice zkontroluji,“ sdělila Brodská.

Mezitím ale situace podle jejích slov dostala velmi rychlý spád. Po odtoku plodové vody prakticky neustávaly kontrakce a dítě se narodilo velmi rychle.

Při porodu tedy byl jen partner rodičky. Ten dítě i matku ihned zkontroloval podle pokynů porodní asistentky, která už mířila do Plzně z obce vzdálené asi třicet kilometrů.

Záchranáři se chovali arogantně, tvrdí asistentka

„Protože se stav rodičky i dítěte jevil v normě, vyčkali mého příjezdu. Poskytla jsem odbornou péči mamince i dítěti včetně doošetření pupečníku a zkontrolovala jsem placentu. Při kontrole bylo zjištěno poporodní poranění, které bylo nutné ošetřit v porodnici. Ačkoliv žena byla plně při vědomí a cítila se dobře, rozhodně by nebylo vhodné ji dopravovat do porodnice vlastním vozem,“ konstatovala Brodská.

Proto zavolala záchrannou službu. Chování záchranářů, kteří rodičce vysvětlovali, že je důležité, aby s sebou vzala do nemocnice i novorozence, však bylo podle jejích slov velice arogantní.

„Domluva probíhala velmi složitě. Při odvozu ženy posádka po několika výzvách odmítla převzít běžnou kabelku s oblečením, doklady a telefonem, které pak žena postrádala v nemocnici. Převzali si ode mě zprávu o průběhu porodu a následné péči mimo nemocnici,“ popsala Brodská.

Podle záchranářů asistentka nepostupovala profesionálně

Podle náměstka útvaru zdravotnických činností krajské záchranné služby Robina Šína ale porodní asistentka nepostupovala profesionálně.

“Jako lékař obdivuji porodní asistentku, která dokáže po telefonu bez prohlédnutí a vyšetření novorozence rozhodnout, že je tento v pořádku. Já bych si třeba po telefonu opravdu nedovolil rozhodnout, zda má pacient bolesti na hrudi od akutního infarktu, nebo má jen ‚namožená’ záda a bolí ho od toho celý hrudník. Nebo bychom mohli po telefonu říct sraženému chodci, že to nevypadá vážně a ať jde v klidu domů. Přístup porodní asistentky je v tomto naprosto neprofesionální a z mého pohledu za hranicí možného. Pokud byla porodní asistentka telefonicky informována o počínajícím porodu, měla ihned kontaktovat zdravotnickou záchrannou službu,“ uvedl Robin Šín.

Na stížnost ohledně „kabelky s oblečením“ reagoval mluvčí krajských záchranářů Martin Brejcha. Podotkl, že pokud by se skutečně jednalo o zavazadlo velikosti běžné dámské kabelky, záchranáři by jej jistě neodmítli převzít.

Podle Brejchy se však velmi pravděpodobně jednalo o tašku větší, když porodní asistentka uvádí, že v ní bylo i oblečení do porodnice.

„Zavazadlo, do kterého se tyto věci vejdou, má obvykle velikost sportovní tašky. A s ohledem na bezpečnost posádky se tato zavazadla nepřepravují v ambulantním prostoru sanitního vozu, protože je nelze nijak upevnit a zabránit tak jejich pohybu při změně rychlosti nebo směru jízdy sanitního vozu,“ vysvětlil Brejcha.

K tvrzení Brodské a rodičů novorozence, že zasahující záchranáři byli arogantní, Brejcha uvedl, že je naprosto smyšlené, lživé a zavádějící.

„Pokud náš lékař a zdravotníci apelují v dobrém slova smyslu na rodičku, aby vzala dítě do nemocnice s sebou, pak tak činíme skutečně v zájmu miminka. Argument, že se žena rozhodla nechat dítě doma, nás udivuje a udivovat bude. Nejen v rámci kraje, ale i v rámci České republiky takový případ nemá obdobu,“ tvrdí mluvčí záchranky.

Otec je v péči stejně kompetentní jako matka, míní asistentka

Podle asistentky Brodské zůstal novorozenec v její péči a v péči otce z toho důvodu, že se rodiče báli oddělení matky od dítěte po příjezdu do porodnice Fakultní nemocnice Plzeň.

„Neriskovali jsme tak podchlazení nebo infekci dítěte,“ uvedla Brodská. V případě, že by další stav matky neumožnil její propuštění, byl podle ní otec připraven dítě neprodleně dopravit za matkou. Asistentka zastává názor, že otec je k péči o dítě stejně kompetentní jako matka.

“Syn spokojeně spal v mém náručí - bylo by samozřejmě ideální, kdyby mohl být se svou mámou, to ale v tu dobu nebylo bohužel možné, v nemocnici by je bývali oddělili,” uvedl otec v písemném vyjádření.



Porodní asistentka doplnila, že ví o dalším případu, který proběhl na podzim letošního roku v Plzeňském kraji, kdy záchranná služba odvezla ženu na ošetření a novorozence nechala v péči otce.

Žádný podobný případ se v kraji nestal, tvrdí záchranná služba

„Tehdy byla posádka velmi respektující a i tato žena se za tři hodiny vrátila zpět ke svému dítěti. Také znám ale případ, kdy přivolaná služba v Plzni byla na ženu po překotném porodu velmi nepříjemná a manipulativní a následně se žena v nemocnici ke svému dítěti nemohla dostat několik hodin, přestože nyní víme, že k tomu nebyl žádný objektivní důvod,“ tvrdí Brodská, která poskytuje ženám péči po ambulantních či domácích porodech. Letos asistovala dvaceti ženám.

Podle mluvčího záchranné služby Martina Brejchy se však další případ, kdy by záchranná služba odvezla rodičku do porodnice bez novorozence, v Plzeňském kraji nestal.

„Můžeme to však dokázat jen pomocí informací ze zdravotní dokumentace, o níž porodní asistentka samozřejmě ví, že podléhá lékařskému tajemství,“ doplnil Brejcha.