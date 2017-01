Lidé mají problém skousnout právo volby, říká porodní asistentka

Domácí porod, který se odehrál 28. prosince v Plzni, se stal středem pozornosti. Zejména proto, že čtyřiadvacetiletá žena kvůli následným komplikacím odjela na ošetření do fakultní nemocnice, přičemž její novorozené dítě zůstalo doma v péči otce i přesto, že záchranáři apelovali, aby dítě vzala s sebou (psali jsme zde).

Zdravotníci, které zhruba dvě a půl hodiny po porodu rodiče volali, jsou přesvědčeni, že měli být přivoláni už ve chvíli, kdy se k porodu schylovalo. Porodní asistentka Kateřina Brodská ale říká: „Porod proběhl tak, jak měl.“

Rodiče jste měla během porodu doprovázet. Popsala byste sled událostí?

Rodiče volali kolem 12. hodiny, že začínají nepravidelné kontrakce zhruba po osmi minutách a vypadá to na začátek porodu. Byli jsme domluveni, že společně vyrazíme do porodnice v Rakovníku, kde chtěla klientka rodit. Trvalo hodinu, než jsem se pobalila a sedla do auta. Plodová voda odtekla někdy kolem 13. hodiny a v půl druhé už bylo dítě na světě. To jsem byla v polovině cesty z Krs do Plzně. Tatínka jsem během cesty instruovala, co má zkontrolovat, na co se má zaměřit, jak ošetřit pupečník. Vše proběhlo v pořádku.

Proč tedy musela žena po porodu do nemocnice? Údajně začala krvácet...

Důvodem krvácení bylo poranění, které potřebovalo ošetřit. Pokud by se neošetřilo a žena by zůstala doma, v následujících hodinách by krvácení pokračovalo a začalo se projevovat na zdravotním stavu maminky. Došlo k poranění, které je běžné u překotných porodů, kdy dítě projde rychle porodními cestami a ty na to nejsou připravené.

V kolik hodin jste volali záchrannou službu?

Nevím to úplně přesně, ale záchranáři dorazili někdy po čtvrté hodině.

Když došlo k poranění, proč jste nezavolali záchranáře hned po porodu?

Já jsem dorazila ve tři hodiny, ženu jsem ošetřila, zkontrolovala jsem dítě, doošetřila pupečník. Nezjistila jsem velké krvácení, které by potřebovalo zásadně ošetřit. Nejdřív jsem se tedy věnovala dítěti a mamince celkově. Když jsem zkontrolovala stav rodidel, došla jsem k názoru, že bude nutný převoz a neprodleně jsem volala záchranku.

Krvácení tedy bylo nejdříve nepatrné a pak se zvětšilo?

Každá žena po porodu krvácí, když odejde placenta. Zpočátku záleží i na tom, kolik zůstalo v děloze plodové vody, která může krev ředit. U žen hodnotíme, jestli jde o mírné, střední nebo velké krvácení, kontrolujeme i stažení dělohy a celkový stav. Důležité je zjistit, jestli je důvodem krvácení odloučení placenty nebo něco jiného.

Proč si vaše klientka vybrala nemocnici v Rakovníku, když je od Plzně vzdálená šedesát kilometrů? Většina žen by asi volila zařízení v nejbližším okolí. Jedná se o porodnici, která je takzvaně alternativní?

Ani ne snad alternativní, ale personál se tam chová velice tolerantně a respektuje právo ženy. Se stejným přístupem jsem se setkala i v nemocnici v Příbrami nebo v Ostrově u Karlových Varů.

Ale i ty jsou daleko od Plzně...

V Rakovníku už od ledna spouštějí registraci pro rodičky. Jezdí tam ženy i z Chebu, které to mají dvě hodiny cesty a stejně tam chtějí rodit. Důvod je jednoduchý - prostředí i personál je tam respektující.

Vybrat si porodnici daleko od domova může být velké riziko...

Klientka počítala s tím, že dojezd bude trvat hodinu, hodinu deset ve špičce. Když vezmeme v úvahu, že porod u prvorodičky trvá v průměru deset až dvanáct hodin, měla by to stihnout. A kdyby to nestíhala, záložní varianta byla Fakultní nemocnice v Plzni.

Preferujete možnost takzvaných ambulantních porodů. Proč je to podle vás ta správná cesta?

Jde o porod, po kterém žena odchází z porodnice kdykoli do 72 hodin. Doporučený postup totiž je, že žena má zůstat v porodnici tři dny. Když odchází hned po porodu nebo například jeden den po něm, hodnotí se jako takzvaný ambulantní. Využívají ho i porodnice, když mají naplněný stav. Pak ženy propouštějí třeba po dvou dnech.

Žena tedy dnes může přijet do porodnice a říci: Já chci ambulantní porod? Protože když mluvím s porodníky, řeknou, že oni rozhodnou, kdy rodička půjde domů...

Ideální je, když porodník už před přijetím ženy do porodnice ví o tom, že si přeje ambulantní porod. Ale i v průběhu pobytu může maminka oznámit, že volí tuto formu. Většina porodnic s tím dnes nemá problém. Příkladem je Rakovník. Podmínkou ambulantního porodu je, že ho dovoluje zdravotní stav ženy a dítěte. Pokud nastanou komplikace, lékař je domů nepustí. Žena se tedy v relativně dobrém zdravotním a psychickém stavu může vrátit do domácího prostředí, kde je rekonvalescence daleko rychlejší.

Opravdu je rychlejší?

Psychická určitě ano.

Důležité ale je, jak se k tomu staví partner či zbytek rodiny. Jestli jsou ochotní matce pomáhat...

O tom se musí mluvit ideálně už před porodem, aby byli oba rodiče na stejné vlně.

Když žena přijde domů po 12 hodinách od porodu a manžel řekne, že chce něco k obědu, těžko čekat, že k nějaké rekonvalescenci dojde.

Rodiny, které se na mě obracejí, jsou srozuměné s tím, že manžel bude muset zapnout všechny síly a pomoci partnerce v péči o dítě. Za rok jsem se nesetkala se situací, kterou popisujete. Ambulantní porod si vybírají lidé, kteří si chtějí narození dítěte, poporodní péči a první dny s dítětem užít.

Zvyšuje se zájem o vaše služby?

Ano, zvyšuje. Nejsem příznivkyně porodů doma. Podporuji přirozené porody a nízkorizikové ženy v jejich volbě místa porodu. Razím cestu vytvořit příjemné prostředí pro ženy, aby mohly rodit v porodnici. Doprovázím klientky do porodnice a pokud porodí doma, nevidím důvod, proč jim to nějakým způsobem znepříjemňovat. Ženám poskytuji i legislativní podporu.

Co říkáte reakcím na porod vaší klientky, kdy většina diskutujících pod článkem na iDNES.cz je nabroušená na alternativní přístup k porodům?

Tito lidé mají problém skousnout, že má někdo právo volby.

Jejich přístup je tedy plně se oddat lékařům a nevystupovat z řady?

Přesně tak. Ale v Rakovníku či Příbrami právo volby uznávají. Důležitá je týmová spolupráce porodních asistentek s lékaři. Jsou na partnerské úrovni a lékaři se nechovají povýšeně. Ráda bych doporučila ženám jinou bližší porodnici, ale žádná taková není.

Ve Fakultní nemocnici v Plzni se k vaší klientce chovali jak?

V tomto konkrétním případě se nám velice líbil taktní přístup. Mojí klientce se dostalo lidské podpory, což je velice důležité.