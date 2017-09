Baletka v roli čarodějnice přijede na podium v přezkáčích

„Baletka nebude mít krokové pasáže, ale všechno bude dělat horní částí těla. Je to dost náročné, vychyluje se hodně mimo osu,“ vysvětlila Marika Hanousková, choreografka baletní podoby známé pohádky Hanse Christiana Andersena.

Premiéra se odehraje zítra na Malé scéně od 17 hodin.

Tanečnice s nohama fixovanýma v přezkáčích bude působit, jako když pluje ve vodě. Jeden kolega ji bude vozit, tlačit konstrukci jako jakýsi její stín.

„Pro tanečnici je to nesmírně náročné. Jsou zvyklé tančit na nohách, ale tady se pohyb soustředí do středu těla, do břicha. Má to působit a opravdu působí nádherně, velice efektně,“ uvedla Hanousková s tím, že takové věci pomáhají představení zpestřit.

„Kromě specifického pohybu bude mít čarodějnice krásnou korunu a líčení,“ doplnil asistent choreografie Martin Šinták.

„Andersenovy pohádky jsou trošku strašidelné, ale myslím si, že příjemně strašidelné. Malá mořská víla nabízí opravdu hodně možností pro zpracování a má fantazie se tu může dostatečně vyřádit. Líbí se mi, že je to pohádka, kterou si dokáže vychutnat stejně tak dětský divák, jako divák dospělý,“ říká choreografka.

„Malá mořská víla nebude úplně klasický balet. Těžko ji zaškatulkovat. První část, která se téměř celá odehrává na mořském dně, je složena více z moderních prvků. Druhé jednání, které nás zavádí do světa lidí, bych popsala jako neoklasické. Objeví se zde i tanec na baletních špičkách,“ přibližuje představení Marika Hanousková.

Tančit se bude na původní hudbu Petra Hory, který ji složil přímo pro plzeňskou inscenaci. „Čerpá ze zavedených postupů vážné hudby, tak i z hudby populární,“ říká mluvčí DJKT Michaela Svobodová.

„Jeho hudba mě velice baví a inspiruje. Věřím, že vnese do inscenace tu správnou atmosféru a pomůže mi ideálně vystihnout charaktery jednotlivých rolí a scén. Ráz hudby určují i konkrétní hudební vzorky, které jsem skladateli na jeho přání sama představila. O tyto vzorky se při psaní prvních čísel opřel a dále se pak charakter hudby vyvíjel svou vlastní cestou,“ uvádí Marika Hanousková.

Pohádkový ráz inscenace podtrhnou i půvabné kostýmy a scéna výtvarníka Aleše Valáška.

Titulní úlohu Malé mořské víly ztvární Kristýna Miškolciová (dříve Piechaczková) nebo Anna Srncová, Prince Michal Kováč nebo Joshua Lee, Cizí kněžnu Karolína Hejnová v alternaci s Janou Schweitzerovou, čarodějnici tančí Lýdie Švojgerová nebo Andronika Tarkošová a Vládce mořské říše Petr Brettschneider.

Kromě Malé mořské víly uvede divadlo i Rusalku

Vzhledem k tomu, že v nové sezóně uvede DJKT i dětskou verzi Dvořákovy opery Rusalka pod názvem O Rusalce, uvidí dětští diváci Malé scény, jimž jsou tato představení určena, dvojí zpracování v zásadě téhož námětu. Podle slov ředitele DJKT Martina Otavy není tento souběh náhodou.

Divadlo si představuje, že si díky němu malí diváci propojí oba příběhy, srovnají si je a uvědomí si odlišné pojetí tématu.

„Chceme, aby si děti propojily Malou mořskou vílu a Rusalku,“ uvedl šéf baletu Jiří Pokorný. „A pak přišly se svými rodiči, již připraveni, do Velkého divadla na představení celé Rusalky,“ doplňuje šéf opery Tomáš Pilař.