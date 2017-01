Pohotová sopranistka a statečný chlapec zachránili divadelní premiéru

Potíže kolem nově nastudované inscenace, kterou režíruje ředitel Divadla J. K. Tyla Martin Otava, se začaly kupit už v týdnu, kdy onemocněly obě představitelky Cio-Cio-San Maria Kobielská a Christina Vasileva.

„Obě dvě postihla nějaká chřipka. Naštěstí za ně pohotově a znamenitě zaskočila sopranistka Věra Poláchová, která tuto roli má nastudovanou, protože ji hrála před sedmi lety v Liberci,“ vysvětlila mluvčí Divadla J. K. Tyla Michaela Svobodová.

Další pohroma přišla těsně před představením, kdy se přímo v divadle zranil čtyřletý představitel syna Cio-Cio-San Michal Pešek, který si skřípl prsty pravé ruky do dveří. A tak následovala cesta do nemocnice.

Ošetřete nás co nejdříve, prosili divadelníci v nemocnici

„Tam jsme poprosili, jestli by nám vyšli vstříc a Michala ošetřili co nejdříve, protože představení už běželo. Takže předně lékaři ošetřili nějaké akutní případy a pak dali Michalovi ruku do sádry. Naštěstí vystupuje až ve druhém jednání, takže přilítl do divadla deset minut předtím, než měl jít na jeviště,“ vylíčila napínavé okamžiky Svobodová s tím, že divadelníci tímto děkují lékařům a sestřičkám Fakultní nemocnice v Plzni.

Velký dík patří také mamince Michala Peška, která zraněnému synovi dovolila, aby představení odehrál i s bolavou rukou.

Premiéra Madama Butterfly tak byla zachráněna, ale i umělecký šéf opery DJKT Tomáš Pilař přiznal, že něco podobného nezažil. „Ještě nikdy v mojí kariéře se mi nestalo, že bych musel dvakrát za večer vystoupit a nahlásit nějakou změnu,“ přiznal Pilař.

Do příštího představení, které je naplánované na 1. února, už by měly být obě alternující pěvkyně zdravé.