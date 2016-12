Do nemocnice jedu bez dítěte, přesvědčila záchranku žena po porodu doma

Záchranáři vyjížděli k již skončenému domácímu porodu kolem 16. hodiny. Vyslali malý vůz s lékařem i sanitku se zdravotnickou posádkou.

Podle mluvčího krajské záchranné služby Martina Brejchy byl novorozený chlapec zcela zdráv, bez nejmenších obtíží, ale jeho čtyřiadvacetiletá matka měla poporodní komplikace, s nimiž musela být převezena do fakultní nemocnice.

„Lékař pacientce vysvětlil, že její převoz do nemocnice je nezbytně nutný, což žena chápala. Pak došlo na to, že novorozence vezmou záchranáři do nemocnice spolu s matkou, což ale žena kategoricky odmítla. Lékař i záchranáři se proto snažili jí vysvětlit, že je důležité, aby byl v prvních hodinách po porodu zachován její kontakt s dítětem. V dobé víře ji upozorňovali, že by bylo dobré, aby měla novorozence s sebou, aby ho mohla kojit a podobně,“ popsal Brejcha.

Jenže žena podle jeho slov trvala na tom, že pobyt dítěte v nemocnici nepřipadá v úvahu.

„Uváděla, že není důvod zdravé dítě vozit do porodnice,“ podotkl Brejcha s tím, že záchranářům nakonec nezbylo nic jiného, než respektovat přání matky a dítě nechat doma.

Podobný případ záchranáři v kraji nepamatují

Podle informací iDNES.cz žena rodila v běžné domácnosti, nebyl to squat ani třeba komunita bezdomovců. Brejcha doplnil, že na místo přišla i porodní asistentka.

„Máme informaci, že se dostavila až po proběhlém porodu. Nevíme, jestli byla volána s tím, že matka již porodila, nebo jestli dítě pospíchalo na svět tak rychle, že porodní asistentka nestihla přijít včas. Podle lékaře a záchranářů, kteří byli na místě, ale asistentka porod nevedla,“ uvedl Brejcha.

Podotkl, že podobný případ, kdy by matka po domácím porodu odmítala převoz novorozence do nemocnice, záchranáři nepamatují.

„Přestože nad takovým jednáním zůstává profesionálním záchranářům rozum stát a my jsme se s tím setkali poprvé, ta žena se ničeho nedopustila. Pouze využila svá zákonná práva,“ upozornil Brejcha.

Podle informací MF DNES jela rodička do nemocnice s otcem dítěte a novorozence nechala doma s porodní asistentkou, což primář neonatologického oddělení Fakultní nemocnice v Plzni Jiří Dort označil za neuvěřitelné. „To se nedá rozumem pochopit,“ uvedl.

Každého novorozence je třeba vyšetřit, říká primář

Odloučení dítěte od matky po porodu a jeho setrvání v domácnosti má podle Dorta rizika.

„První hodiny po narození děti umírají po nečekaném selhání životních funkcí - dýchání a oběhu. Může se to stát i po porodu, který byl bezproblémový. To je to známé a statisticky doložené,“ vysvětlil Dort.

Přiblížil, že když přijde novorozenec na svět, nikdo o něm nic neví.

„Vidíme ho poprvé a jde o to, jestli nemá vrozené vady, může mít i poruchu poporodní adaptace. Je to zkrátka období velmi náchylné k vážným zdravotním komplikacím. Proto se rodí v nemocnicích, kde je zdravotnický tým, který je zvyklý na ošetřování novorozených dětí a jejich vyšetření. Smyslem je zjistit i s pomocí moderní techniky, jestli je dítě v pořádku, nebo není,“ dodal Dort.

I po emocionální stránce je podle něj pro novorozence nejlepší, když je kontakt s matkou co nejtěsnější, protože jsou na něj oba zvyklí.

„Proto i my v podmínkách velkého zdravotnického provozu se o podporu co nejtěsnějšího kontaktu snažíme,“ uvedl Dort.

Na otázku, jestli dítě kvůli odloučení může mít psychické trauma, odpověděl primář, že spíše ne.

Nespatřuji v tom problém, říká porodní asistentka

Výkonná ředitelka Unie porodních asistentek Kateřina Hájková Klíčová uvedla, že podobný případ jako nyní v Plzni se v minulosti stal v Klatovech, kde žena odjela na banální ošetření a za dvě hodiny byla doma zpět u dítěte.

„Rodiče v kombinaci s porodní asistentkou a často i se záchranáři vyhodnotí situaci a rozhodnou, co je pro dítě i pro ženu nejbezpečnější. V tom, že matka odjela do nemocnice a dítě nechala doma, nespatřuji žádný problém,“ uvedla Hájková Klíčová.

Jak dlouho trval pobyt matky v nemocnici ve výše popsaném plzeňském případě není jasné.

Hájková Klíčová ještě podotkla, že u domácích porodů je velmi důležité dodržovat standardy péče, pak jsou podle ní domácí porody stejně bezpečné jako v nemocnici.

„Ministerstvo však žádné standardy nevydalo, což situaci v této oblasti v Česku znepřehledňuje,“ řekla asistentka s tím, že ona a její kolegyně se proto řídí vlastními pravidly.