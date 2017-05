Neznáte lidi z vaší ulice? Dejte si s nimi večeři a oslavte Den sousedů

Přihlášky Pořadatelem společné večeře se může stát kdokoliv s bydlištěm v některé z městských částí Plzně. Na počtu zvaných hostů ani místě nezáleží. Stačí se přihlásit do 15. května na e-mail sousede@plzen2015.cz s uvedením jména, adresy, kontaktu a odhadovaným počtem sousedů, kteří se ke společné večeři sejdou.

Plzeň se Dnem sousedů připojuje k dalším evropským metropolím, které oslavují dobré sousedské vztahy a podporují obyvatele v pořádání komunitních akcí i soukromých posezení. Akce vznikla v rámci projektu Evropské hlavní město kultury.

Během soboty se mohou lidé těšit na koncerty, taneční vystoupení, bazárky, ochutnávky, dětský program i závody zahradních traktůrků.

Budou mít možnost poznat některá komunitní a kulturní centra, která celoročně nabízejí aktivity pro veřejnost. Mezi nimi je například Mezigenerační a dobrovolnické centrum Totem, spolky Pěstuj prostor a Ledovec nebo Malá umělecká školička - MUŠKA.

Večer pak bude patřit lidem, kteří u svých domků, činžáků a paneláků přichystají posezení pro ostatní. Organizátoři je podpoří drobným příspěvkem, mohou pomoci zajistit i doprovodný program, a to formou hudebního vystoupení nebo divadla pro nejmenší.

„Mnoho Plzeňanů využívá tohoto dne k posezení se sousedy, s nimiž se běžně potkávají. Každoročně se ale ozve i několik účastníků, kteří překonají ostych a pozvou ke společné večeři sousedy, se kterými se dosud téměř neznali,“ popisuje koordinátorka akce Soňa Rychlíková ze společnosti Plzeň 2015.

Součástí Dne sousedů v Plzni jsou již tradičně také sousedské procházky, které připravuje spolek Skryté město. Neděle nabídne hned čtyři trasy, a to od 10, 11 a 14 hodin. Jedna trasa zavede zájemce na Roudnou a Lochotín, další do Zábělé, Božkova a do Hradiště.