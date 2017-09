Každá závislost, i na cvičení, je špatná. Tvrdí mistr kung-fu

Léčení Dit Da vychází z čínské medicíny, fyzioterapeutické praxe s energetickou léčbou. Velký důraz je při léčení kladen i na psychosomatickou stránku.

Tomuto způsobu léčby se David Šejna učil přímo v Číně od velmistra Lam Chun Singa, v jehož rodině se tyto zkušenosti společně s kung-fu předávají již tři generace. Šejna je jediný, komu se rozhodl své zkušenosti Lam Chun Sing předat.

Medicína Dit Da Kung-fu energetická léčba je uznávána a ceněna více než tisíc let. Velmistr Lam Chun Sing má s touto medicínou více než čtyřicetileté zkušenosti, které se v jeho rodině předávají již tři generace.

Proč se čínský velmistr rozhodl naučit Dit Da medicínu právě vás?

Poprvé jsme se setkali na semináři kung-fu v roce 1996 a on si mě prý už tehdy vyhlédl. Viděl moje úsilí a to, jak na sobě pracuji. Do značné míry to bylo způsobené tím, že jsem při narození neměl dotvořenou levou spánkovou postranní komoru mozkovou a byl jsem na polovinu těla ochrnutý. Díky tomu jsem si nastavil jiné hodnoty. Vím, že zdraví je na prvním místě. Zároveň velmistr věděl, že své zkušenosti chce předat někomu, kdo je ochotný informace přijímat.

Kdy jste se začal nořit do tajů Dit Da medicíny?

Mistr mi léčení ukázal poprvé v roce 2004, přímo na mně. Měl jsem špatná ramena a také koleno, doktoři si s tím nevěděli rady. On mi vše během jediné návštěvy, sedmi nebo osmiminutové masáže, spravil. Problémy už se mi nikdy nevrátily. A mistr mě zároveň začal přesvědčovat, abych se začal toto léčení sám učit. Nechtělo se mi.

Proč?

Věděl jsem, že Dit Da medicína je velmi složitý systém. Věděl jsem, že budu muset znát všech 206 kostí v těle, všech 380 energetických drah, budu se muset naučit kompletní anatomii člověka, abych věděl, co s čím souvisí a kam sáhnout. To je velmi náročné. Dit Da medicína je i o empatii. Musím vědět, jak hluboko zatlačit, abych v těle nic nepoškodil.

Jak dlouho trvalo, než jste si učení osvojil?

V roce 2005 jsem odjel do Číny poprvé a mistr se mnou začal pracovat. První roky jsme strávili tím, že mě učil anatomii, kvalitní cvičení kung-fu, které pro léčení také potřebuji, učil jsem se psychologii. Měl bych prvotní diagnostiku udělat už z gest a podání ruky. Dit Da masáže jsem se nejprve učil výhradně na něm. Vždy jsem strávil několik týdnů v roce v Číně, doma jsem všechno vstřebával a piloval.

Se kterými obtížemi dokážete pomoci?

Víceméně se všemi problémy, které se týkají pohybového aparátu. Ale v okamžiku, kdy třeba v koleni praskne křížový vaz, nic s tím neudělám. To je jako prasklá struna na kytaře, tam to bez operace nejde, pacient musí nejprve k lékaři. Já můžu poté pomoci s rozhýbáním. Důležité ale také je, zda si vůbec člověk chce nechat pomoci.

Jsou i další případy, kdy člověka musíte poslat k lékaři?

Jedna paní ke mně přišla s bolestí prstů. Bolest neustupovala, ani když jsem vše povolil. Neurologické vyšetření ukázalo později nádor na mozku. Jsou zdravotní potíže, se kterými si já neporadím. Ale co se týče pohybového aparátu, nestalo se mi, že bych nedokázal pomoci, ačkoliv u starších lidí nebo po operaci může být úleva jen krátkodobá.

Přiblížíte konkrétněji léčení?

Číňané tvrdí, že v místě, kde je nějaká blokace, se zadržuje čchi neboli energie. Já se pokouším tlakem na dané místo toto uskřinutí povolit a přesunout i do okolí, aby si s tím tělo dokázalo poradit samo. Tělo má velkou sebeléčitelskou schopnost. A já vím, kam sáhnout a co udělat, aby si tělo pomohlo.

Zmiňoval jste i psychosomatiku. Co mohou bolesti značit?

Bolavé rameno značí, že si člověk příliš „nakládá“, bolavé koleno znamená nepokoru k sobě, problémy s ledvinami souvisejí s problémy ve vztazích, s játry pak s emocemi, obtíže v krku mohou ukazovat problémy se sebevyjádřením. Vidím to i sám na sobě. Míval jsem obrovské problémy s koleny. Teď vím, že jsem nebyl pokorný. Několik let jsem se soustředil pouze na fyzickou stránku člověka, tu duševní zanedbával. Kvůli bolesti jsem musel zastavit a začal se rozvíjet duševně. Začal jsem si číst, chodit do přírody, uvědomil jsem si i jiné hodnoty a především se zbavil své závislosti na cvičení. Každá závislost, i na cvičení, je totiž špatná. Všechno musí být v rovnováze.