Na kole z Plzně až k Padrťským rybníkům. Chystá se nová cyklostezka

Od vzniku Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Brdy na začátku loňského roku stoupl zhruba na dvojnásobek zájem například o strašický turistický poznávací a pobytový areál zvaný Muzeum Středních Brd.

Tisíce návštěvníků navíc hlásí i město Spálené Poříčí. Ještě větší nápor obce čekají poté, co bude dobudovaná cyklostezka z Plzně k Padrťským rybníkům v srdci Brd.

Ročně do strašického muzea dorazí několik tisíc lidí. Zájemci si zde mohou prohlédnout stálou expozici, kterou místní neustále rozšiřují. Ubytovat se lze v dřevěném typizovaném patrovém kasárenském baráku, který pochází z 30. let minulého století.

„O víkendech míváme ve vojenské ubytovně plno. Většinou jsou to cyklisté. Zůstanou u nás na dva, tři dny, z ubytovny si udělají základnu pro své výjezdy do okolí a celé Brdy projedou,“ přiblížil vedoucí muzea Martin Lang.

Spokojení jsou i ve Spáleném Poříčí. Před vznikem CHKO do místního infocentra dorazilo kolem osmi tisíc návštěvníků, loni už to bylo téměř 11 tisíc a letos je to ještě o něco víc.

„Tržby v infocentru jsou dvakrát vyšší. Trhákem jsou mapy Brd s vyznačenými cyklostezkami a turistickými cestami, které jsme měli připravené krátce po zřízení CHKO,“ říká Ivana Paseková z infocentra.

Ta stále vyřizuje dotazy turistů, kteří chtějí tipy na výlety do Brd. Proto město s pomocí tří místních zkušených cyklistů vypracovalo trasy. Součástí je nejen mapa, ale i informace o převýšení či pamětihodnostech a přírodních zajímavostech.

Město připravuje ve spolupráci s ekologickým centrem Orlov projekt na vyznačení cyklotrasy, která by měla spojit oblast kolem Mladého Smolivce a Radošic s Míšovem. „Požádali jsme o dotaci na ministerstvu pro místní rozvoj,“ upřesnil místostarosta Spáleného Poříčí Jindřich Jindřich.

Turisty město láká i tím, že vymýšlí stále nové naučné stezky. Ještě letos by měla ke třem procházkovým trasám hlavně pro rodiny s dětmi přibýt čtvrtá takzvaná „Procházka s vílou“ věnovaná platonické lásce skladatele Antonína Dvořáka k dívce Tereze. Město na stezku dostalo dotaci 200 tisíc korun. Hotová by měla být letos do 30. září.

Vyznavače koupání v přírodě by mohl přilákat opravený rybník Hvížďalka, který nabízí čistou vodu.

Podle Pasekové do Poříčí přijíždí na jednodenní výlety nejvíce lidí z Plzně a na dovolenou pak hlavně návštěvníci z Prahy a ze severních Čech.

Narůstající zájem o CHKO přispěl i k tomu, že se výrazně zvýšila kapacita nízkonákladové turistické ubytovny v bývalém internátu střední školy ve Spáleném Poříčí, kde už je šedesát lůžek.

Díky zřízení CHKO se městu podařilo znovuobnovit provoz hotelu Ve Dvoře, který se s novým soukromým provozovatelem přejmenoval na hotel Brdy.

„Doufáme, že jsme získali stálého provozovatele. Jeho plánem je nabízet zde časem i wellness služby,“ uvedl Jindřich. Hotel otevřel 1. května a je plně obsazený.

„Zájem je velký, na celý červen máme všech 25 pokojů rezervovaných, přijíždí velké skupiny zahraničních turistů,“ potvrdila Hana Jakubčíková, manažerka hotelu s kapacitou 56 lůžek. Podle ní se chce hotel orientovat ve velké míře na seniory.

Ještě větší zájem turistů si město slibuje i od cyklostezky z Plzně do Brd. Měla by vést k Padrťským rybníkům a měřit zhruba 32 kilometrů. Její vybudování bude stát zhruba deset milionů korun. Povede totiž mimo hlavní komunikace a některé části, kde nejsou cesty, se budou muset dobudovat v režii dotčených obcí. Příkladem je Starý Plzenec.

Na část, která patří Spálenému Poříčí, se vypracovává projektová dokumentace. „Můj odhad je, že první turisté po ní pojedou do pěti let,“ uvedl místostarosta.