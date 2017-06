Opilý cyklista na parkovišti honil auto, kopal do něj a bušil pěstí

Potyčka mezi cyklistou a řidičem se odehrála ve středu asi dvě hodiny po poledni na parkovišti u nákupního centra v Plzni na Borech.

Čtyřiatřicetiletý cyklista se opíral o zaparkovaný vůz, když přišel jeho majitel a muže vyzval, ať od vozu odstoupí, protože bude odjíždět.

To ale opilce rozzlobilo a začal se s řidičem hádat. Po výměně názorů třiadvacetiletý šofér usedl do auta a odjel. Cyklista ale okamžitě usedl na svůj stroj a začal řidiče po parkovišti pronásledovat. Při stíhací jízdě do auta kopal, bušil pěstí a poškrábal ho.

Cyklista nadýchal 1,34 promile alkoholu

Řidič proto po chvíli zastavil a cyklista spadl na vůz. Když mu šofér pomáhal vstát, opilec mu vyrazil z ruky mobilní telefon, který se při pádu poškodil. Pak už na místo přijeli přivolaní policisté.

„U obou účastníků potyčky provedli dechové zkoušky na alkohol. U řidiče byla dechová zkouška negativní, ale cyklista nadýchal 1,34 promile,“ sdělila policejní mluvčí Veronika Hokrová.

Cyklista z pádu na automobil vyvázl bez zranění, způsobil však škodu ve výši 34 tisíc korun. Nyní mu hrozí obvinění z výtržnictví a poškození cizí věci. „Zároveň se muž dopustil přestupku proti bezpečnosti silničního provozu,“ podotkla Hokrová.