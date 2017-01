Biskup Holub očekává, že letos by mohlo skončit vyřizování restitucí

Biskup Tomáš Holub uvedl, že je s postupem vyřizování restitučních nároků v podstatě spokojen a chválí si přístup dotčených obcí.

Domnívá se, že církevní restituce jsou nejlepším z možných řešení budoucího financování církví v Česku. Těm se sice vrací majetek, ale stát jim postupně snižuje příspěvky. Už dnes například plzeňskému biskupství nepokryje státní příspěvek ani výdaje na platy.

Biskup Tomáš Holub upozorňuje, že církve si kvůli restitucím nemohou dovolit žádné zbytečné výdaje. Tvrdí, že majetek musí využít nikoliv k rychlému zisku, ale tak, aby do budoucna finančně zabezpečily svůj chod.

Jako příklad uvedl stavby nájemních domů nebo pronájem zemědělských pozemků. V plzeňské diecézi mají například příjmy z bytových domů překročit letos 15 milionů.

Čtyři restituce ještě projednává soud

„Je třeba trvale zabezpečit život diecéze. Potřebuje žít z výnosů a nikoliv z podstaty. Mimo jiné to znamená, že si nemůže žít nad poměry,“ řekl Tomáš Holub.

Biskup uvedl, že v rámci restitucí podali zástupci římskokatolické církve v diecézi 285 výzev k navrácení majetku - a 122 z toho je zcela vyřízených.

„Jedná se celkem o více než 80 procent požadované plochy pozemků. Vydáno je 3 400 hektarů,“ uvedl Holub.

Připomněl, že církevní restituce se z 90 procent týkaly právě zemědělských nebo lesních pozemků.

Představitelé biskupství jsou spokojeni s průběhem jednání se zástupci obcí o restitučních záležitostech. Při hledání oboustranně přijatelných řešení se poměrně často podařilo dojednat, že se obce postarají o majetek, o který by církev sama dost dobře pečovat nemohla.

„Povedlo se domluvit, že obce budou spolupracovat na údržbě celkem pětadvaceti kostelů, a to pokud si v minulosti například nějaké pozemky přivlastnily a my jsme je kvůli tomu nechtěli žalovat nebo se s nimi jinak handrkovat. Nabízeli jsme tedy možnost, že si pozemky nechají a začnou se starat o kostely. Mnoho podobných případů máme ještě rozjednaných. Vzniká tak diskuse s obcemi o společném historickém dědictví. To třeba na území bývalých Sudet vnímám jako obrovské pozitivum,“ sdělil Tomáš Holub.

V současné době se ještě ve čtyřech případech řeší restituce u soudu. Podle biskupa se však jedná o případy, kde je nutné především vyjasnit administrativní řešení.

Samotné biskupství bude letos hospodařit s rozpočtem zhruba 90 milionů korun, ze kterého jde přibližně 60 milionů na platy 185 lidí, z nichž 84 jsou duchovní.

Na území plzeňské diecéze římskokatolické církve, která se rozkládá v Plzeňském a Karlovarském kraji, je přes pět stovek kostelů.