Čáp z Klatovska uhynul v Africe. I tak je to dobrá zpráva, říká ornitolog

Mládě čápa bílého se vylíhlo letos na jaře v hnízdě v Měcholupech na Klatovsku a 27. června ho ornitolog Jiří Vlček okroužkoval. V tu dobu bylo mládě ještě v hnízdě spolu se třemi dalšími sourozenci.

„Do doby, než se mladý čáp naučil létat a mohl opustit rodné hnízdo, zbývalo v den kroužkování minimálně ještě tak dvacet dní, ne-li měsíc. O to zajímavější byla zpráva, která dorazila do Čech s datem 7. září. V tento den byl totiž zmíněný čáp s kroužkem CA 433 a značkou Národní muzeum Praha nalezen mrtvý v oblasti Kenitra v Maroku,“ sdělil šéf záchranné stanice živočichů v Plzni a předseda Dobrovolného ekologického spolu na ochranu ptactva Karel Makoň.

Čáp urazil více než 2 300 kilometrů

Maročtí ornitologové kroužek čápovi sundali a poslali jej spolu s informačním dopisem do Kroužkovací stanice Národního muzea Praha.

Je tedy jasné, že čáp bílý, který se letos vylíhl na hnízdě v Měcholupech, byl po dvaasedmdesáti dnech od data kroužkován nalezen v Maroku, tedy přesně 2 347 kilometrů od rodného hnízda.

„Jsme rádi za každou takovou zprávu, i když byl pták nalezen uhynulý. Každopádně pro nás je to dobrá zpráva v tom, že část čápů z Plzeňského kraje a západních Čech stále létá zimovat na daleká zimoviště do černé Afriky úplně stejně jako to dělali jejich praprapředci. V současné době je totiž známo, že některé skupiny čápů bílých zimovat do Afriky vůbec nelétaly a zůstávaly na skládkách ve Španělsku,“ vysvětlil Makoň.