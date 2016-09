Bývalý hokejista rozbil čelist strážníkovi, teď ho viní z dalšího útoku

Jednatřicetiletý bývalý extraligový hokejista podle obžaloby zranil tři muže loni 29. listopadu na firemním vánočním večírku v restauraci v Plzni na Roudné. Podle spisu nebyl zaměstnancem firmy, která večírek pořádala a nikdo ho tam nepozval.

„Když vstoupil do zadního sálu a byl upozorněn, že se jedná o soukromou akci, nereagoval na to,“ uvedla státní zástupkyně Ivana Hostašová.

Podle jejích slov se obžalovaný dostal do konfliktu s Lukášem Ch., v tom zasáhl Jan F., který se postavil mezi oba muže, aby zabránil případnému dalšímu konfliktu.

„Obžalovaný Jana F. uchopil a hodil mezi stoly v sále. Vzápětí udeřil Lukáše Ch. pěstí do obličeje. Pak přistoupil k Tomáši Š., kterého udeřil pěstí do obličeje a způsobil mu tržnou ránu obočí, lehké pohmoždění oka a lehký otřes mozku. Ve snaze zabránit dalšímu napadání skočil obžalovanému na záda Radek K. a chytil jej do takzvané kravaty. Tomu obžalovaný nezjištěným mechanismem způsobil oděrky, zhmožděninu nosu a lehký otřes mozku,“ uvedla Hostašová.

Lukáš Ch., Tomáš Š. a Radek K. byli kvůli zraněním v pracovní neschopnosti.

Matěj Trojovský však obžalobu odmítá. „Z toho, co je mi kladeno za vinu, není nic pravda,“ prohlásil.

Roztrhl jsem dva, co se prali, řekl Trojovský

Podle své verze byl ten večer se známými v přední části podniku, v jehož zadním sále byla firemní akce. S kamarády tam večeřel a sledoval s nimi na plátně boxerský zápas.

„Skončil zápas, známý na chvíli odešel a pak se vrátil, že vzadu je akce, jsou tam ženské, ať tam jdeme. S Honzou K., který dělá kickbox, jsme říkali, ať tam nechodí, že je to zbytečné. Ostatní se zvedli a šli tam. S Honzou jsme zaplatili. Když jsme byli na odchodu, přiběhla ze sálu druhá barmanka. Ječela, že se tam perou a mlátí naše kamarády,“ vypověděl Trojovský.

S kamarádem pak podle něj šli do sálu. „Viděl jsem, že se uprostřed válí dva na zemi. Jeden byl můj známý. Šel jsem tam a roztrhl je. Pak se to víceméně uklidnilo a my jsme odešli. Vzali jsme kamarády, co stáli u baru, a šli pryč,“ dodal.

Trojovský u soudu uvedl, že v restauraci na Roudné nikoho nepraštil a nebyl na sále, když rvačka začala.

“Jsem si dobře vědom, že mám podmínku. Situací, kdy bych se mohl dostat před soudce, se bojím jako čert kříže. Ztratil bych svobodu, možnost podnikat. Nedovolil bych si to. Já se nikam nechodím bavit, protože mám spoustu práce. Tím, jak jsem urostlý, tak zřejmě působím jako magnet na lidi, kteří si chtějí něco dokazovat,“ prohlásil Trojovský.

Zranění u soudu řekli, že útočníka neviděli

V podmínce je za to, že předloni v květnu v Plzni napadl strážníka. Jednou ranou mu zlámal obě čelisti i další kosti v obličeji (psali jsme zde).

Soudkyně vyslechla i dva zraněné Radka K. a Tomáše Š. První prohlásil, že obličej útočníka vůbec neviděl.

Druhý řekl, že tančil s kolegyní, pak za sebou uslyšel divné zvuky. Otočil se, udělal asi dva kroky a probral se na zemi, někdo na něm klečel a někdo řekl: „Probral se.“

„Já si pamatuji jen útržky. Obtočili mi hlavu obvazem, odvezli do nemocnice, byl jsem na vyšetřeních. Obžalovaného jsem na večírku neregistroval,“ prohlásil Tomáš Š.