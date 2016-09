Plán cyklotras v Brdech je hotový. Všichni čekají, kdo se ujme značení

Chráněná krajinná oblast Brdy by mohla být rájem všech, kdo rádi šlapou do pedálů. Ačkoliv koncept cyklotras po bývalém vojenském újezdu existuje, nikdo zatím nezačal se značením cest v terénu. A v nejbližší době se to nejspíš nezmění. Obce i různá sdružení vyčkávají, až se toho ujme někdo jiný.