Bolevák po letech pořádně zamrzl, je z něj ráj bruslařů i běžkařů

Na zamrzlý a zasněžený bolevecký rybník vyrazil v sobotu v dobré náladě a s běžkami na nohou i Petr Klásek z Třemošné a jízdu po obvodu velké ledové plochy si nemohl vynachválit.

„Jižní svahy odtávají a my, kteří se udržujeme ve formě, využíváme toho, že tahle plocha je po x letech zase zamrzlá. Rozumní lidi si tady vyjezdili dráhu, kde se málo chodí pěšky a dobře se tu jezdí, je to moc příjemné,“ řekl Petr Klásek.

Jeho zkušenost je taková, že když na běžkách uděláte na Boleváku čtyři kola, tak si musíte na dvě hodiny lehnout.

„Je to náročné. Moje manželka má za úkol změřit, jak je trasa po obvodu rybníka dlouhá. Zajímá mě to, protože jezdíme často na běžky i na Šumavu, tam děláme i dvacet kilometrů denně. Ale když jsem byl tady poprvé, tak mě nějak divně bolely nohy, nevím čím to bylo. Jízda po rybníce je trochu náročnější, protože to je pořád rovina, člověk musí mít nějakou fyzickou zdatnost,“ vysvětlil své poznatky Petr Klásek.

Prozradil, že když zabere, tak celý rybník objede za dvacet minut. „A když se flákám, tak za čtyřicet,“ řekl s úsměvem sportovec.

Spolu s ním si užívaly velké přírodní kluziště další desítky lidí. Kromě běžkařů se na rybníce proháněli také bruslaři, kteří si na několika místech sníh odhrnuli. U okrajů odmetených ploch tak zůstávaly odložené boty a batohy.

Brusle obul i Jiří Koudelka, který měl s sebou i dcerku v kočárku a při bruslení ho tlačil před sebou.

„Už jsme tu byli i minulý týden a teď jsme tu zase. Jezdím i s malou, abychom byli venku. Máme to sem blízko, dojdeme v pohodě pěšky. Bruslí se tady moc příjemně,“ pochvaloval si Plzeňan.

Zamrzlá plocha ale nelákala jen sportovce, po rybníce jezdili i nadšenci na bicyklech a také se tam procházeli pejskaři.

Podle údajů, které má k dispozici Povodí Vltavy, se dá usuzovat, že podmínky pro sportování na zamrzlých přírodních vodních plochách jsou v těchto dnech ideální.

Například na přehradě Hracholusky je led silný 17 centimetrů, ještě o tři centimetry silnější je na nádrži České údolí v Plzni na Borech. Pětadvacet centimetrů ledu pokrývá také Klabavu u Rokycan, Nýrská přehrada hlásí 20 centimetrů a právě takové hodnoty už jsou podle vodních záchranářů pro bruslení bezpečné.

To ale rozhodně neznamená, že by lidé mohli bez rozmyslu vstupovat na jakýkoli rybník nebo nádrž.

„Hodnoty síly ledu, které máme k dispozici, jsou měřeny obsluhou přímo u hráze. Takže třeba na hracholuské přehradě, která je dlouhá dvacet kilometrů, může být síla ledu značně proměnlivá. Například u přítoku nemusí být voda zamrzlá vůbec,“ upozornil dispečer Povodí Vltavy Petr Vicenda.

Připomněl, že ačkoliv mrazy dál pokračují, tloušťka ledu na vodních plochách se nezvyšuje. Je to proto, že na ledu většinou leží sníh, který tvoří izolační vrstvu.