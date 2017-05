Plzeň vzdala boj proti velkoplošné reklamě, nová vyhláška je u ledu

Náměstek primátora Pavel Šindelář z ODS před rokem odhadoval, že z Plzně do Vánoc zmizí zhruba třetina z přibližně tisíce billboardů. Muž, který stál v čele tažení proti billboardům a předpokládal, že příslušná vyhláška bude schválená do konce roku 2016, teď přiznal, že skončila u ledu. Údajně se ukázalo, že o regulaci reklamy ve městě v podstatě nikdo nestojí.

Ani v roce 2015, kdy se nápad na omezení reklamy objevil, však radnici do regulace nenutil tlak okolí, a přesto záměr vznikl. Zástupci města přitom poukazovali například na billboardový stožár u budovy Nového divadla, který kazí pohled na stavbu.

Dnes náměstek primátora tvrdí, že některé billboardy ubyly. „K určité regulaci jsme dospěli tím, že jsme začali mapovat ty, které nebyly povolené. Některé bohužel úřady městských obvodů povolily,“ řekl Šindelář. Úbytek se ale nedá počítat na desítky.

Terčem zájmu budou spíš jen nepovolené reklamní plochy

Hlavní důvod, proč vyhláška nevznikla, vězí podle náměstka v tom, že prý venkovní reklamu nikdo negativně nevnímá.

„Je tu naopak skupina vlastníků pozemků, na kterých billboardy stojí a zájem reklamních společností, aby zůstaly. Ale není tu ve společnosti zájem, aby tohle město regulovalo. Necítím velkou aktivitu lidí, kteří tu vyhlášku chtějí,“ vysvětluje Šindelář ústup od záměru.

Šéf klubu zastupitelů opoziční TOP 09 Michal Vozobule si myslí, že úplný ústup od záměru regulovat venkovní reklamu není šťastný. „Před rokem se tvrdilo, že koalice na radnici se na potřebě vyhlášky shodla a teď se říká, že ji nikdo nechce. To je zvláštní,“ upozornil Vozobule.

Ten je přesvědčený, že zavedení pravidel pro venkovní reklamu zejména v centru města by mělo smysl. „Aby střed Plzně vypadal líp. Mně osobně dost vadí například velká obrazovka přímo na domě na náměstí Republiky. A často slyším od řidičů, že jim podobné obrazovky vadí i u silnic,“ konstatoval.

Předseda klubu zastupitelů ANO Roman Zarzycký se vyjádřil tak, že by se město mělo víc zaměřit především na odstranění reklamních ploch instalovaných načerno.

„Ty v podstatě jen parazitují na systému legální venkovní reklamy a nerespektují žádná pravidla,“ prohlásil Zarzycký.

Na území čtyř velkých městských obvodů Plzně je podle posledních dostupných údajů umístěno 945 billboardových ploch. Zhruba polovina jich připadá na centrální obvod Plzeň 3.

Ondřej Ženíšek z TOP 09 je přesvědčen, že právě v centru města by mělo být billboardů méně. „Stejně jako u nejdůležitějších dopravních komunikací,“ uvedl.

S výsledkem pokusu o vyhlášku regulující reklamu v Plzni tak mohou být spokojeni zástupci firem, které v oboru podnikají.

V Plzni mezi nejvýznamnější patří Euronova. Její šéf Radek Novák, známý vazbou na ODS, už v roce 2015 tvrdil, že radnice by se měla zabývat především načerno instalovanými billboardy.

„Město by mělo řešit nepovolené reklamy, ne zpřísňovat povolování jako takové. V moderní době reklama patří do našich životů a je hlavně zdrojem finančních prostředků, které putují do státního a městského rozpočtu,“ konstatoval tehdy Novák.