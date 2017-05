Bikepark nabídne v nové sezoně společnou jízdenku na Geisskopf i Špičák

Ceny jízdenek se zvýšily ve srovnání s loňskem zhruba o tři procenta. Jízda na vrchol s rozhlednou tedy přijde dospělého na 130 korun. Za celodenní jízdenku zaplatí biker 570 korun.

Kompletní přestavbou totiž prošla nejobtížnější trať bikeparku Struggle, na níž se i letos pojede závod iXS European Downhill Cup. O body do tohoto seriálu tady vždy bojují cyklističtí sjezdaři z téměř třiceti zemí světa.

„Jsou pozměněné některé překážky a skoky, aby to bylo zajímavější,“ uvedl spolumajitel areálu Vladimír Kasík. Investice do letošní letní sezony podle něj přesáhly 2,5 milionu korun.

Do půjčovny přibyla nová kola pro downhill

Novinkou bude i společná jízdenka s německým bikeareálem Geisskopf. Dospělý za tu celosezonní zaplatí 7 830 korun.

„Někteří bikeři přijíždějí na víkend, nově budou moci za výhodnější cenu jeden den pobýt u nás a jeden den v Německu,“ vysvětlil Kasík.

Podle něj stále funguje i Gravity card, kterou si mohou adrenalinoví cyklisté na Špičáku koupit za 11 890 korun a jezdit s ní i v dalších patnácti nejlepších bikeparcích Evropy. „Jsme jediný areál z Česka, který je do skupiny zařazen,“ připomněl mluvčí areálu Karel Samec.

Bude fungovat i letní Gravity Academy neboli výuka jízdy na sjezdovém kole pro všechny věkové kategorie. Letos se tady nově postarají také o celé skupiny.

Do půjčovny přibyla nová kola pro downhill i běžné svezení, zájemci si mohou půjčit i elektrokola.

Kompletní údržbu zabezpečovacího systému včetně výměny kabelů má za sebou sedačková lanovka.

Počty letních turistů a bikerů už tvoří skoro třetinu návštěvnosti celého roku. „Loňské léto jsme u nás přivítali přes 40 tisíc lidí, z toho zhruba osm tisíc bikerů,“ vypočítal Kasík.

Akce na Špičáku 3. června Party s koncerty kapel Cheers a Swallow’s Rose

Party s koncerty kapel Cheers a Swallow’s Rose 21.- 23. července Závod iXS European Downhill Cupu

Závod iXS European Downhill Cupu 17. září Giant Enduro Race - jeden ze závodů tuzemského seriálu enduroserie.

Giant Enduro Race - jeden ze závodů tuzemského seriálu enduroserie. 30. září Den s CHKO Šumava

Nárůst letní návštěvnosti přineslo i otevření rozhledny na vrcholu Špičáku v roce 2014.

Prvních čtrnáct dnů bude mít areál po dohodě s CHKO kvůli ochraně přírody otevřeno jen o víkendech. Od 15. června pojede lanovka každý den až do 17. září, pak znovu jen o víkendech až do neděle 29. října.

Lanovka v létě jezdí od devíti do sedmnácti hodin, v pátek a sobotu ještě o hodinu déle. Jedna jízda na vrchol Špičáku pro dítě přijde na 60 korun, za zpáteční zaplatí dospělý 160 korun, dítě 70 korun. V bikeparku přijde celodenní jízdenka pro mládež a seniory na 470 korun, děti do osmi let na 240 korun.