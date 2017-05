Plzeňská bike-sharingová kola někdo poškodil, rozřezal jim rám

Podle Horáka byla kola poškozena v noci z úterý na středu, nekalého jednání si všiml člověk bydlící na Roudné. „Slyšel podivný zvuk a vyhlédl z okna na ulici, kde předtím zaparkoval kolo,“ popsal Horák s tím, že tento svědek si všiml tří nebo čtyř lidí. Ti utekli poté, co na ně zakřičel.

Několik kol využívaných Plzeňany pomocí bike-sharingu někdo úmyslně poškodil.

Svědek zalarmoval také policii. Ta krátce nato objevila další poničené kolo, tentokrát na Slovanech v Částkově ulici.

„Po poledni nám jeden uživatel na Facebooku poslal další fotku, tento bicykl se nacházel u Kauflandu na Roudné,“ informoval Hynek Horák s tím, že ví tedy zatím o třech rozřezaných kolech. Je však možné, že číslo ještě vzroste, protože na třech místech zůstal po kole pouze zámek. „Může se tedy jednat o stejný případ,“ podotkl Horák.

Bicyklům pachatel přeřezal zadní vzpěry rámu, takže se staly nepoužitelnými. „Jako kdyby se někdo pokoušel s co nejmenší námahou nadělat co nejvíc škody,“ zamýšlí se Horák a upozorňuje na to, že kola nestála na odlehlých místech.

Policejní mluvčí Veronika Hokrová potvrdila, že o případu policie ví a vyšetřuje jej. „Mohu potvrdit, že došlo k poškození a odcizení dvou bicyklů v Částkově ulici a na Roudné,“ sdělila Hokrová a dodala, že policie má i podezřelého. Další informace s ohledem na průběh vyšetřování nechtěla sdělovat.

Bike-sharing mohou lidé v Plzni využívat čtvrtou sezonu, půjčit kolo si může každý, kdo se zaregistruje na stránkách KolemPlzne.cz a zaplatí zvolený tarif. V ulicích je nyní 90 kol, v příštích dnech ale počet vzroste. „V garáži máme připravených dalších 15 nových kol pro Plzeňáky, která v nejbližší době sestavíme a polepíme,“ uzavírá Horák.