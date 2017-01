Azyl pro bezdomovce je v mrazech plný. Plzeň zvažuje, že ho rozšíří

V minulých týdnech byl nalezen mrtvý člověk v sadech v centru Plzně, další člověk zemřel na Mikulášském náměstí.

Ředitel plzeňské charity Pavel Janouškovec řekl, že místa v jediném azylovém domě pro bezdomovce v Plzni - ve Wenzigově ulici - jsou obsazená. V budově je zhruba padesát lůžek.

„Zatím to ještě zvládáme a nabízíme takzvané teplé židle. Na krizové dny máme připraveno 50 tisíc korun a jsme domluveni s provozovateli ubytoven, že bychom v nich zaplatili lůžka v nejproblematičtější době, aby nikdo nemusel zůstat venku a byl tak ohrožen na životě,“ sdělil Janouškovec.

Ten už loni upozornil, že by bylo žádoucí, aby zařízení pro bezdomovce ve městě mělo větší kapacitu. „Situace v dosavadním azylovém domě je v krizových dobách napjatá. Je to už na hranici toho, co ta budova unese,“ prohlásil.

Primátor Martin Zrzavecký z ČSSD loni uvedl, že lidí bez střechy nad hlavou ve městě v poslední době výrazně přibylo. Má jich být kolem pěti stovek.

Zástupci města se nyní zabývají možností rozšířit azylový dům ve Wenzigově ulici o sousední nevyužitou budovu.

„V minulosti to měla být nějaká ubytovna a dnes je to prázdné. Budeme jednat s majitelem o případném prodeji. Asi by to bylo ideální řešení. Ale musíme prověřit, v jakém stavu objekt je,“ řekl Zrzavecký.

Pavel Janouškovec se domnívá, že vedlejší dům bude patrně jinak obtížně prodejný jiným zájemcům, a to kvůli sousedství s azylovým domem pro bezdomovce.

„Pokud jej město získá, mohli bychom jej použít až v příští zimě, protože by byly nutné úpravy. Máme představu, že bychom tam přestěhovali kanceláře a uvolnili místo pro ubytování ve stávajícím zařízení,“ uvedl.

Janouškovec řekl, že se zvažovala i možnost využít městské objekty v oblasti Zátiší, ty se ale ukázaly ve špatném stavu.

„Wenzigova ulice má výhodu, že je v centru města a v nejbližším okolí bydlí málo lidí. Z tohoto pohledu je to výborné místo. Jestliže by se azylové zařízení rozšířilo o sousední dům, bylo by to relativně nejjednodušší řešení. Je možné to rychle zvládnout tak, abychom byli na příští zimu nachystaní,“ konstatoval Janouškovec.