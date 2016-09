Baroko už lidé nevnímají jako dobu temna, ukázal letošní festival

Barokní akce na památkách se konaly letos už potřetí. Daří se plnit hlavní cíl, který jste si stanovili? Spojují si lidé Plzeňský kraj s barokem častěji než dříve?

Stoprocentně ano. Nakročili jsme správně. Uvidíme, co přinesou roky příští, ve festivalu chceme ale určitě pokračovat. Chceme poutat pozornost k barokním umělcům a architektům.



David Brabec

Vnímáte, že by se změnil přístup veřejnosti k baroku a barokním památkám?

Lidé přestávají vnímat baroko jako období temna, vnímají je jako období oslavy duše a těla. Už není brané „po jiráskovsku“. Mění se také to, že se na památkách častěji pořádají různé akce i bez ohledu na to, zda právě festival běží či nikoliv. Daří se shánět peníze na opravy. Obecně se dá říct, že v lidech festival probudil touhu a snahu na barokních památkách dál pracovat a něco tam vytvářet.



Jaké byly ohlasy návštěvníků? Ukázalo se to i na návštěvnosti festivalu?

Ano, velmi mile nás překvapila. Předloňských 6 týdnů a loňských 9 týdnů baroka vytvořily základ a je vidět, že zájem o baroko v lidech přetrval i poté. Letos jsme sice pracovali s výrazně nižším rozpočtem, přesto se nám podařilo udržet program na vysoké úrovni.



My (Plzeň 2015) jsme organizovali čtyři velké barokní slavnosti a zahajovací koncert v Mariánské Týnici, zbytek zajišťovali lokální organizátoři. Všimli jsme si ale, že velký zájem byl o naše balíčky, které kromě programu na místě lákaly i na dopravu z Plzně a vždy nějaký bonus k tomu. Zaznělo také, že zakončení festivalu v Manětíně bylo důstojnou tečkou za celým barokním festivalem.



Která z akcí byla nejúspěšnější?

Podle počtu návštěvníků byla jednoznačně nejúspěšnější barokní slavnost v Hrádku. Ta byla velmi vydařená. Mimochodem je obdivuhodné, jak se tento zámek podařilo zachránit. Byl téměř ve stavu jej celý strhnout, oni jej dokázali zachránit a udělat z něj perlu Sušicka.



Kterou barokní památku byste vy osobně vyzdvihl?

V každém případě Santiniho stavby. Jeho otisk v západních Čechách je opravdu výrazný.