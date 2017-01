V Balkové je čtyřicet běženců. Místní věří, že v zařízení najdou práci

„Je tu jen trochu zvýšený pohyb policejních vozidel. Dohodli jsme se se Správou ubytovacích zařízení ministerstva vnitra, že na obecních stránkách budeme zveřejňovat volná pracovní místa. Zatím to ale jsou jen odborné profese,“ popsal starosta Tisu u Blatna, pod nějž Balková územně spadá, Jan Křepelka.

Řada místních v Balkové pracovala na přelomu století, kdy v době Balkánské krize byla záchytným zařízením. Zejména ti mladší mají zájem tam opět pracovat. Jenže u méně kvalifikovaných profesí zatím volná místa nejsou.

„Většina lidí, která v Balkové pracuje, předtím zajišťovala chod v Drahonicích, ze kterých se sem vše stěhovalo i s cizinci v polovině listopadu loňského roku. Dříve ženy z Tisu v Balkové například vařily, ale nyní tam kuchařky nejsou, jídlo se tam dováží a jen vydává,“ vysvětlil starosta.

Areál v Balkové pojme až dvě stě běženců

Kiril Christov ze správy uprchlických zařízení ve čtvrtek řekl, že v Balkové v ten den bylo 41 cizinců. „Nejčastěji to jsou Ukrajinci, lidé z Vietnamu a Pákistánu. Čekají na některý z úkonů souvisejících s vyhoštěním,“ dodal mluvčí správy Kiril Christov.

Kapacita Balkové je 200 lidí. V současné době je nejvytíženějším záchytným zařízením v ČR.

Co bude s bývalou věznicí v nedalekých Drahonicích na Lounsku, kterou mělo ministerstvo vnitra jen vypůjčenou? Jasně zatím neodpověděl nikdo z oslovených. Starosta Lubence Jiří Chalupský, pod který Drahonice patří, by chtěl, aby areál ožil.

„Teď se tam objevuje jedno auto, zřejmě hlídací služby. Fungovat jako věznice by areál zase mohl, zvlášť když je ve věznicích takový nedostatek míst. V Králíkách chtějí dělat věznici a místní se bouřili. Proč ji neobnoví tady, když ještě nedávno fungovala? Z naší strany by problém určitě nebyl,“ prohlásil starosta Lubence.

Kiril Christov řekl, že ministerstvo vnitra vypůjčený drahonický areál podle výpůjční smlouvy vrátilo s koncem loňského roku zpět resortu spravedlnosti.

Generální ředitel vězeňské služby Petr Dohnal uvedl, že v současné době vyhodnocují, jestli se do Drahonic vězni vrátí.

„Do zařízení by byla nezbytná významná investice. Zatím není jisté, že bychom bývalou věznici znovu otevřeli. Nechci spekulovat o jednáních s ministerstvem vnitra, jednou z možností je, že by si vnitro objekt i nadále ponechalo,“ uvedl Dohnal ve stejný den, kdy s ministrem spravedlnosti Robertem Pelikánem říkali, že teď ve věznicích schází zhruba tisíc míst.

Studie ministerstva spravedlnosti navíc předpovídají, že trestanců bude i nadále přibývat. Kapacita drahonické věznice byla 200 odsouzených. Uzavřela se v roce 2013 po amnestii tehdy končícího prezidenta Václava Klause. Konec drahonickým oznamoval sám šéf vězeňské služby. Tehdy jím byl také Petr Dohnal.

Podle lubeneckého starosty areál bude potřebovat zmodernizovat kotelnu a upravit zánovní čističku, do které je svedená i dešťová voda.

„Kdyby se chtělo, Drahonice by zase jako věznice fungovat mohly. Vyšlo by to levněji, než někde budovat úplně novou věznici, pomohlo by to i zaměstnanosti místních lidí,“ soudí starosta Jiří Chalupský.

Záchytné zařízení pro běžence v Balkové na Plzeňsku (15. 11. 2016)