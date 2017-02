Babylon se konečně zbaví tisíců kamionů. Chystá se stavba obchvatu

„Až bude mít Babylon svůj obchvat, výrazně se tu zvýší bezpečnost,“ očekává bývalý starosta a zastupitel obce Miroslav Pazdera.

Babylon o obchvat usiluje přes čtvrtstoletí. Už před lety Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) pracovalo na projektu, ale zastavilo ho. Podle tehdejších propočtů totiž Babylonem nejezdilo tolik vozidel, aby se vyplatilo stavět obchvat.

„Dramaticky nevycházela ekonomická návratnost,“ uvedl šéf plzeňského pracoviště Ředitelství silnic a dálnic Zdeněk Kuťák.

Podle Pazdery ale dostali experti při prvním vyhodnocování nesprávná čísla. „V podkladech měli, že za 24 hodin obcí projede asi 4400 vozidel. To neodpovídalo realitě, ani měření na německé straně hranice. Obstaral jsem si kvůli tomu data z bavorského odboru dopravy a tam to vychází kolem 12 tisíc vozidel za jeden den. Většina z nich v České republice jede přes Babylon,“ řekl Pazdera.

Ředitelství silnic a dálnic pak ekonomickou návratnost vyhodnotilo znovu a projekt už splnil všechny požadavky. „Obchvat Babylonu doslova vstal z mrtvých. Stavba je schválená i Centrální komisí Ministerstva dopravy,“ sdělil Kuťák.

Řidiči se vyhnou přejezdu i úzké silnici na hrází rybníku

Obchvat Babylonu bude podle projektantů dlouhý 5,6 kilometru, odhadované náklady na jeho vybudování jsou téměř 600 milionů korun. Při výběrových řízeních ale stavební firmy dokáží výslednou cenu srazit o desítky milionů korun.

Součástí obchvatu bude i mimoúrovňové křížení s železniční tratí. Na současném přejezdu se v minulosti stalo několik nehod včetně srážky kamionu s vlakem.

Po dostavbě obchvatu se tranzitní doprava vyhne i dalšímu rizikovému místu na silnici na hrázi místního rybníka, která je lemovaná statnými stromy a pro míjení kamionů příliš úzká.

Obchvat Babylonu by mohli stavaři začít budovat za dva roky. „Územní rozhodnutí je vydané a platné, teď se zpřesňuje geologický průzkum v trase. Pokud nenastanou problémy, v srpnu 2018 by mohlo být stavební povolení, o dva měsíce později vypsaná soutěž na zhotovitele a na jaře 2019 by se mohlo začít stavět,“ řekl Zdeněk Kuťák.

Územní plán Babylonu byl v minulosti schválený tak, aby v něm po zprovoznění obchvatu mohly vzniknout vzdušné lázně. „Nevím, jestli to není jen utopie. Zda se najde investor, který by postavil hotely a vše další, co je nezbytné pro vzdušné lázně,“ soudí starostka Babylonu Simona Schlägelová.