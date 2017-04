Strážníci zastavili na udání autoškolu, žák skládající zkoušku nadýchal

Server Novinky.cz napsal, že sedmatřicetiletého muže udala žena, která zatelefonovala na městskou policii.

„Poslali jsme hlídku, která vůz autoškoly zastavila a řidič skutečně nadýchal asi 0,183 promile,“ potvrdil zástupce velitele Městské policie Sušice Jaroslav Burianec.

Majitel autoškoly Lubomír Macháček řekl, že když si muž sedal do auta, nebylo na něm nic znát.

„Byl to asi nějaký zbytkový alkohol. Kdyby byl opilý, poznal bych to. Když nás zastavili strážníci, bylo to velice nepříjemné jak pro něj, tak pro mě,“ řekl Macháček.

Přistižený žák autoškoly je ze Sušice a o řidičský průkaz už v minulosti jednou právě kvůli alkoholu přišel. Nyní mu hrozí pokuta za přestupek.