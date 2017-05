Autobusy by mohl převzít kraj, hejtman mluví o revoluci v dopravě

Provoz na většině autobusových linek v kraji dlouhodobě zajišťuje především ČSAD. Roční výdaje kraje na autobusovou dopravu podle náměstka hejtmana pro dopravu Pavla Čížka z hnutí STAN převyšují 400 milionů korun. „A od roku 2009 nám náklady vzrostly zhruba o 50 milionů,“ sdělil.

Hejtman Josef Bernard z ČSSD přitom postrádá nezpochybnitelná data o využívání jednotlivých linek. „Takové údaje nemáme a musíme vycházet z informací od dopravců,“ řekl.

Odborníci připravují studii zaměřenou na dopravní obslužnost

Náměstek hejtmana uvedl, že odborníci z ČVUT pro kraj připravují studii zaměřenou na dopravní obslužnost. „Na tu pak naváže krajská koncepce pro roky 2017 až 2020. Jednou z variant je mít vlastního dopravce. O této možnosti uvažují i ostatní kraje,“ prohlásil náměstek hejtmana pro dopravu Pavel Čížek.

Zdůraznil, že případnému vzniku nového dopravce musí předcházet posouzení ekonomických i právních aspektů takového kroku. Za jednu z hlavních výhod existence krajského autobusového přepravce by viděl šanci pružněji reagovat na poptávku cestujících.

Hejtman Bernard rovnou mluví o tom, že kraj čeká revoluce v dopravě. „Je třeba změnit dlouhodobý trend, kdy se veřejná doprava dotuje stále víc a cestujících přitom ubývá. Je zapotřebí lidi do veřejné dopravy přilákat, aby cestujících bylo o třetinu víc než nyní.“

Lidé z vedení kraje přitom upozorňují, že pokles zájmu o veřejnou dopravu je daný mimo jiné tím, že cesty autem jsou levnější, už když jsou ve voze dvě osoby.

Analýza, na jejímž základě může přijít změna dosavadních systémů, má být hotová do tří měsíců.

Pavel Čížek připouští, že pokud by kraj zřídil vlastního dopravce, mohlo by to mít i nevýhody.

„Byl by to v podstatě velký komunální podnik. Ale na druhé straně by byla jako důležitý klad větší flexibilita. A pokud by se systém postavil dobře, náklady by se daly hlídat lépe než prostřednictvím dlouhodobých smluv se soukromými dopravci,“ konstatoval Čížek.

Hejtman se domnívá, že veřejná doprava patří mezi oblasti, jako je zásobování vodou, teplem nebo likvidace odpadů, které běžně spadají do působnosti veřejných institucí.

„Kraj s vlastním dopravcem by mohl reagovat například na skutečnosti, kdy někde ubudou nebo naopak přibudou lidi dojíždějící za prací. Místo velkých autobusů by na některých linkách mohly jezdit menší vozy. Dopravu bychom tak byli schopni zajišťovat efektivněji,“ konstatoval.

Náměstek pro dopravu připomněl, že ve městech provozují veřejnou dopravu dopravní podniky zřizované městy a ne soukromé firmy.