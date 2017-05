Nacisté do stájí sváželi vzácné koně, živý poklad zachránili Američané

Tento příběh po únoru 1948 zmizel z učebnic dějepisu a za desetiletí se na něj zapomnělo. Až 60 let po válce začalo pátrání, co se na konci dubna 1945 vlastně odehrálo u zaniklé obce Růžov. Rudolfa Bayera z plzeňského Military Car clubu na stopu přivedla kniha Šeříkový sólokapr od Jindřicha Marka. „Tam jsem se dočetl, co se tu údajně mělo odehrát. Při akci nazvané Kovboj tady zemřeli dva Američané. Protože starosta Bělé nad Radbuzou Jiří Picka měl podobný cíl, začali jsme pátrat společně. Podařilo se nám kontaktovat Patricka Biddyho z asociace 2. kavalerie armády USA, která sídlí v bavorském Vilsecku. Ten nám velmi pomohl v pátrání. Přes rok jsme dávali všechny informace dohromady. Prostřednictvím inzerátů vydávaných v Ohiu a dalších místech USA, odkud oba vojáci pocházeli, se nám podařilo najít i jejich potomky,“ popsal Rudolf Bayer.